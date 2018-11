Grave denuncia por irregularidades con fondos para una obra vial en Wheelwright

A partir de una intimación que llegó a la Comuna de Wheelwright, se realizó una comprobación y se detectó una nueva irregularidad ocurrida durante la administración anterior del ex mandatario (el justicialista) Daniel Peralba. La conminación llegada desde la Nación refiere a una obra de pavimento con hormigón proyectada para la Avenida Argentina de esa localidad que nunca fue rendida ante esa autoridad, pero que, además y según es de público conocimiento en esa localidad, jamás fue realizada.

"Nos preguntamos ¿dónde está todo ese dinero? Porque todos los vecinos de Wheelwright sabemos por solo transitar el pueblo que esa obra jamás de ejecutó. Que ni siquiera se inició", plantea el presidente comunal de Wheelwright Benjamín Gianetti.



Según consta en los documentos públicos, en agosto de 2015 la Comuna de Wheelwright, encabezada por Daniel Peralba, recibió un anticipo por más de un millón de pesos a través de un convenio rubricado entre la comuna y el Ministerio de Planificación de la Nación.

Esos fondos, a los que se refiere esta carta del gobierno nacional, no están en las arcas comunales y tampoco se conoce su destino. A su vez, la obra no se realizó. De este modo, desde la comuna se presentará una denuncia penal contra la administración anterior encabezada por Daniel Peralba para alcanzar la verdad sobre el destino del dinero y "dar un paso en la justicia para impedir que este tipo de hechos vuelva a repetirse", según planteó Gianetti en un video que se viralizó.

El 9 de diciembre pasado, a horas de haber asumido en gestión, la flamante Comisión de Fomento de la Comuna de Wheelwright (encabezada por Gianetti), declaró la "Emergencia Económica, Financiera, y Laboral, a partir del día de la fecha y por el término de trescientos sesenta y cinco días corridos", y luego de la realización de una auditoría externa formuló formal denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de la localidad de Melincué contra los responsables de la administración saliente de esa comuna.

El dictamen contable y la denuncia penal hicieron foco en un faltante de dinero por una cifra varias veces millonaria y cuyo destino se desconoce. Una parte del dinero debía destinarse a la construcción de un jardín maternal, y el resto provenía del fondo de financiamiento educativo. También se denunció penalmente a la anterior gestión por un faltante en los aportes del personal de la comuna que habían sido retenidos de los salarios pero que nunca fueron depositado. Lo mismo habría ocurrido, según se denunció en sede judicial, con multas cobradas y nunca depositadas, y aportes del fondo federal solidario que han desaparecido.

Auditoría

La auditoría externa sobre la documentación comunal del período 2.013-2.017 había arrojado como resultado un faltante de más de 10 millones de pesos. Esta nueva irregularidad en torno a la obra pública en la construcción de la Avenida Argentina se suma y engrosa la mencionada cifra.

"Nos incomoda todo esto. Nos angustia, porque más allá de que tengamos diferencias son vecinos del pueblo con los que nos cruzamos a diario, que tienen familia, amigos. Pero no podemos dejar pasar situaciones como estas que no sólo constituyen un ilícito, sino que además generaron perjuicio concreto en nuestro pueblo privándonos de obras que deberían estar disfrutando los ciudadanos de Wheelwright y que no sólo no se ejecutaron, sino que se desconoce dónde está el dinero. Queremos que le digan a la justicia dónde está el dinero para recuperarlo para la comuna y por fin hacer las obras. Este tipo de cosas no tienen que suceder nunca más", concluyó Gianetti.