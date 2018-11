Copa Santa Fe de Básquet: debutaron los equipos de la Venadense

El viernes, hicieron su debut los seis equipos de la Asociación Venadense de Básquet que forman parte de la edición 2018/2019 de la Copa Santa Fe.

En Elortondo, Peñarol venció a Atenas 65 a 61. En Venado Tuerto, Centenario cayó con Temperley de Rosario. En Villa Cañás, Sportsman venció con claridad a Almagro de Esperanza. En Firmat, el local Argentino ganó sobre el final ante Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Mientras que Independiente de Chañar Ladeado se llevó un gran triunfo en su vista a Trebolense.

Resultados

Peñarol 65 – Atenas 61

Centenario 67 – Temperley 83

Sportsman 90 – Almagro 76

Argentino 74 – Talleres 70

Trebolense 77 – Independiente 84

Próxima fecha (23/11)

Libertad (Villa Trinidad) vs. Sportsman

9 de Julio (Rafaela) vs. Centenario

Independiente vs. Almagro (Esperanza)

Dep. Atenas vs. Ben Hur (Rafaela)

Rivadavia (Santa Fe) vs. Peñarol

Platense (Reconquista) vs. Argentino

Fuente: Radio Jota