El sur de Santa Fe también estará incluida en "zona blindada" por la seguridad de la Cumbre del G20

Toda la zona de influencia de nuestra ciudad está dentro del área y la VI Brigada Aérea tendrá participación en la custodia aérea.

El operativo de seguridad para la cumbre de presidentes del G20 comenzó el martes con el despliegue de tropas militares y un comunicado interno del Estado Mayor Conjunto que dispuso un "blindaje" de un espacio aéreo de 460 kilómetros alrededor de Buenos Aires para que entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre ninguna aeronave que no esté autorizada pueda ingresar en esa zona de protección. De hacerlo, correrá el riesgo de ser derribada.

Según el comunicado del Estado Mayor Conjunto que se dio a conocer en estos días a través de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), desde el 29 de noviembre a las 15 horas, hasta el 2 de diciembre a las 22, la provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe estarán literalmente "blindadas" y se prohibirá toda clase de vuelo no autorizado con riesgo de ser derribado.

Autoridades del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto confirmaron a Infobae que el área involucrada denominada "ADIZ G20" comprende un espacio aéreo circular de 460 kilómetros aproximadamente de radio con centro geográfico en el "vor Ezeiza hasta el límite del FIR Montevideo comprendido desde el nivel del suelo GND hasta Ilimitado UNL".

De esta manera, desde el Ministerio de Seguridad y el Estado Mayor Conjunto que estarán a cargo de todo el operativo de seguridad de la cumbre de jefes de Estado en Argentina se dio a entender que en este espacio aéreo nadie podrá durante los días de la cumbre. De lo contrario, se subrayó, "será tomado como aeronave hostil pudiendo ser derribado".

"Esta no es una disposición solamente de la Argentina. Se trata de un protocolo internacional que se sigue en todas las cumbres del G20", explicó un destacado militar que se encuentra en la mesa de decisiones del operativo de seguridad del G20.

Entre otras medidas de seguridad, se confirmó que vendrá un portaviones de Estados Unidos con todas las aeronaves operando para "interceptar" cualquier aeronave no autorizada previamente por un plan de vuelo. Se estima que este portaviones estará situado a unas 50 millas de la costa porteña.

Así se confirmó, por otra parte, que habrá durante la cumbre de presidentes una gran actividad de la Fuerza Aérea Uruguaya y de la Armada Uruguaya. De los tres AWACS de Estados Unidos, dos estarán basados en Carrasco, mas los aviones de transporte C-17 (el doble en tamaño de los Hércules y que llevan 40 Tn de carga frente a las 20 de los C-130) y sobre todo, los KC-135 (Boeing 707 reabastacedores) que "alimentarán" a la custodia aérea del Air Force One que traerá a Donald Trump, integrada por aviones supersónicos F-18 basados en el portaaviones nuclear apostado en el Atlántico.

EL ANILLO

El anillo de zona aérea "blindada" estará situada hacia el norte desde Ezeiza pasando por Campana, Gualeguay, Gualeguaychú, Salto, Villaguay, Salto, Victoria, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Paraná. En tanto hacia el oeste por: Río Cuarto, Venado Tuerto, Colón, Rojas, Lincoln, Bragado, Los Toldos, Pergamino, Salto, Junín, 25 de mayo, 9 de julio, Saladillo, Las Flores Chacabuco, Carmen de Areco, Giles, Luján, Gral. Rodríguez, Mercedes. En el sur oeste se blindará hasta: Pringles, Suárez, Pigüé, Tres Arroyos, Olavarría, Azul, Tandil, Ayacucho, Balcarce, Necochea, Las Flores, San Miguel, Brandsen, Mar del Plata, Miramar, Dolores, Chascomús.

Desde la Fuerza Aérea se recomendó a todos los pilotos de Paramotor, Parapente y Paratrike de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Córdoba no volar entre los días anunciados para la cobertura de la cumbre del G20.

El tema de la seguridad aérea en la cumbre de presidentes cobró mayor relevancia anteayer luego de que fuera detenido un piloto luego de interceptar un contacto radiofónico en Aeroparque con una aeronave civil vulnerando de esta manera todo tipo de seguridad aérea.