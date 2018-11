Rufino: El extraño caso de los 200 mil pesos

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/16868/detuvieron-en-lanus-un-presunto-estafador-de-una-vecina-de-rufino

Ayer en el Centro de Justicia Penal de Rufino, se realizó una audiencia de juicio abreviado por «estafa», en la que resultó condenado a 2 años de prisión de cumplimiento condicional un hombre de 33 años oriundo de Bánfield (Bs. As.). La extraña historia comenzó el año pasado, cuando una mujer rufinense trabó amistad por facebook con el ahora condenado, quien pacientemente comenzó a tejer un relato fantástico, haciendo creer a la víctima que era un diplomático canadiense, y a la vez comenzó a seducirla.



Con el correr de los meses el embaucador no solo fingió una relación sentimental con la mujer, sino que la puso en contacto con otro cómplice, que se hacía pasar por militar. El engaño prosiguió hasta que convencieron a la víctima de estar esperando una transferencia en dólares de los Estados Unidos, pero como el dinero no llegaba tenían que viajar a buscarlo. Y allí culminó la estafa, cuando la mujer les transfirió 200 mil pesos para que su «enamorado» y su cómplice supuestamente viajaran a buscar una importante suma en dólares a norteamérica. Pero alguna alarma sonó en la cabeza de la víctima, que el viernes pasado radicó una denuncia en el ministerio de la Acusación. El fiscal Clavero actuó con rapidez, y con los datos de la transferencia pidió información a la entidad bancaria de Buenos Aires hacia donde se transfirió el dinero. con las filmaciones de las cámaras de seguridad del cajero del banco, fue identificado el falso diplomático, quien fue detenido y trasladado a Rufino. El ahora condenado «diplomático» no podrá concurrir o permanecer o residir en Rufino durante el tiempo de la condena, y tiene prohibido el contacto y acercamiento con la víctima. Según se informó, la mujer también iniciará juicio de daños y perjuicios por las sumas depositadas, intentando recuperar el dinero.



La Tribuna del Sur