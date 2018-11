Para Amsafe General López la cláusula gatillo no alcanza y pide paritarias

El delegado Javier Delgado explicó que el planteo realizado obedece a que “la cláusula gatillo no resulta eficiente como herramienta para combatir la inflación, y así quedó demostrado porque el último sueldo lo cobramos contemplando la inflación de agosto. Estamos cerca de un 26 por ciento de incremento cuando la inflación superó el 40 por ciento, perdimos 15 puntos”.

El dirigente gremial lamentó que este pedido de reapertura de paritarias no haya surgido de la conducción central de Amsafe: “La comisión directiva no lo entiende así, pero nosotros como delegación tenemos que expresar el sentir de los afiliados, porque los docentes en las escuelas y los estatales en general plantean su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo”.

Delgado no ocultó las diferencias internas que existen en el gremio: “Hace tiempo se viene sintiendo una diferencia con la conducción provincial de Amsafe, que para mi gusto se lleva demasiado bien con el gobierno de Santa Fe. Ellos remarcan que la situación más crítica es a nivel nacional, y entendemos que no son lo mismo estos dos gobiernos, pero no podemos tener un reclamo esquizofrénico para un solo lugar y no para nuestro empleadores inmediatos”.

El pedido

En declaraciones realizadas a LT29, Javier Delgado explicó que “estamos pidiendo una asamblea para que los propios docentes debatan cómo se debe seguir, algo que no está convocando la comisión directiva provincial, y por otro lado planteamos que el gobierno al menos instrumente de un modo más eficaz la cláusula gatillo, porque no está sirviendo para paliar la inflación , que va por el ascensor mientras la cláusula no da ni el primer paso por la escalera. Está muy desfasada”.

El dirigente aceptó que la cláusula gatillo se acordó en su momento sin pensar que se iba a producir una devaluación tan importante, y que el estado de situación actual obliga a introducir cambios: “Creemos que se debería aplicar a mes vencido, porque de lo contrario se termina generando una gran diferencia. Nosotros con el sueldo de diciembre vamos a estar cobrando la inflación de septiembre, vamos siempre muy por detrás, con una contundente pérdida de poder adquisitivo, con el agravante de que ha sido mayor para alimentos y combustible”, completó.