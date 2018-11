El feriado del jueves 15 alcanza a todos los municipios y comunas de Santa Fe

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) aclaró hoy que, pese al dictamen de la Dirección de Asuntos Legales, el feriado del próximo jueves 15 de noviembre, en conmemoración de la fundación de la ciudad de Santa Fe, abarca a todos los municipios y comunas santafesinos.

En un comunicado, Festram señala que "nuevamente la Dirección de Asuntos Legales, emite dictámenes sin aclarar que es solo una opinión jurídica de esa repartición pública y con efectos no vinculantes", y añade que "lejos de asesorar en orden al derecho, sus considerandos generan confusión e incluso conflicto al emitir dictámenes siempre en perjuicio de los trabajadores".

Asimismo, indica que "en este caso pretende, alterar la Ley Provincial 13.155 cuyo Artículo 1º es claro respecto de las actividades para las que el feriado tiene carácter de optativo no estableciendo tal opción para los Municipios y Comunas. En consecuencia para los mismos el feriado tiene carácter de obligatorio".

"En refuerzo de la ya clara previsión legal, debemos decir que la ley no establece la necesidad de adhesión y/o invitación a adherir a la misma por parte de los municipios y comunas de esta provincia, por tanto no es necesario ningún acto de parte de los mismos para que el feriado tome vigencia en estas jurisdicciones, pues ya lo fijó como tal la ley provincial invocada".

De acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N°13.155/10 el 15 de noviembre es feriado administrativo en todo el territorio de la provincia, con motivo de la conmemoración de la fundación de la ciudad de Santa Fe. El mismo es optativo para el comercio, la industria y los bancos.

En la ciudad de Santa Fe todas las dependencias provinciales y municipales no funcionarán y tampoco habrá clases en las escuelas; mientras que en el sector privado será normal la actividad; y la atención en los organismos nacionales como Pami y Anses se prestará como es habitual, salvo que llegue una comunicación desde Buenos Aires que establezca lo contrario.

La historia

La ciudad de Santa Fe fue fundada por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573, sobre una loma vecina a la actual ciudad de Cayastá, junto al Río de los Quiloazas (hoy San Javier). El colonizador fue parte de distintas expediciones y fundaciones de la corona española en el territorio del Río de la Plata. Le encomendaron fundar un puerto y pueblo en el río Paraná para que sirviera de apoyo a los navíos y armadas que llegaran de España a favor de la ciudad de Asunción.

En 1651 se inició el traslado a su actual emplazamiento y se completó casi una década después. La ciudad se fue extendiendo junto a la laguna Setúbal y el río Coronda y frente a las islas que la separan del Río Paraná. En la actualidad se puede visitar el emplazamiento original de la ciudad en el Parque Arqueológico "Santa Fe la Vieja".