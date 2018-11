El Trebol|| Volcó en la ruta: Un camionero venadense sufrió un fuerte accidente

El camión era tripulado por un hombre oriundo de Venado Tuerto que solo sufrió una lesión en uno de sus brazos.

Con mucha fortuna, el episodio no terminó en una tragedia de proporciones. No obstante, la circulación vehicular en esta importante vía de comunicación sufrió importantes inconvenientes y el tráfico está cortado.

El vuelco tuvo lugar en el llamado “Bajo de Las Taperitas”, entre El Trébol y Carlos Pellegrini.

El hecho se desencadenó a las 10.20 hs. de la mano este de la Ruta. Un camión Scania G 360 que transportaba alimento balanceado para cerdos y vacas tumbó de lado tras “morder” la banquina y terminó atravesado en el asfalto.

Ricardo Héctor Trombini de 55 años, oriundo de Venado Tuerto, tripulaba el vehículo. “Se me vino arriba un auto, entonces volantee un poquito, agarré la banquina, perdí el control del vehículo y pasó lo que pasó”, comentó el conductor del vehículo "El Trébol Digital".

Trombini sólo sufrió lesiones leves en uno de sus brazos.

Increíblemente, la maniobra no generó ninguna otra colisión con los tantos vehículos que en ese momento pasaban por el lugar. De hecho una delegación de deportistas de gimnasia artística se trasladaba de El trébol a San Jorge en varios automóviles, que viajaban detrás del camión.



© 2018 Diario La Guía