Tragedia y milagro en San Miguel: la atropellaron, murió y dio a luz a una beba

Lo primero que escuchó Emilce Iramaín (27) fue el sacudón de un camión. Ella, policía de la Bonaerense, viajaba en patrullero por la ruta 8 y 202 junto a su compañero cuando ambos oyeron el ruido que hace un acoplado al pasar un lomo de burro. Pero algo no estaba bien: en realidad el camión había atropellado a una mujer que limpiaba vidrios en esa zona de San Miguel. Aunque no todo sería tragedia ese viernes por la noche.

No bien bajó para asistir a la mujer, Emilce se dio cuenta de algo que no podrá olvidar en su vida: del cuerpo de la joven fallecida, de unos 20 años, brotaba el llanto de un bebé. Era su hija que acababa de nacer.



El cruce de las rutas 8 y 202, en San Miguel, donde ocurrió el trágico accidente donde murió una mujer que dio a luz a una beba.

Desesperada, la oficial se acercó a la mujer pero se dio cuenta de que ya era tarde, no respiraba. "Fue entonces que vi cómo los pantalones de la chica se movían", le contó Emilce a Clarín.

Ahí, entendió que en medio de la tragedia había ocurrido un milagro: la vida. Detuvo el tránsito a los gritos, pidió que le consiguieran un cuchillo y así logró romper la tela del pantalón de la mujer atropellada. Y fue entonces que la vio: "La cabecita y la mano de una beba que se movían", dijo aún conmovida.

“Pedí una ambulancia urgente, que por favor vinieran lo más rápido que pudieran”, explicó la policía y siguió: “No sé cómo hice, saqué fuerza de no sé dónde. Voy a una carnicería y me hace mal, pero ahí no podía dejar de actuar. Y entonces empecé a sacar a la beba”.



Cuando Emilce estaba a punto de cortar el cordón umbilical de la beba, fue cuando el SAME llegó para ayudarla. Con una pinza, la médica logró sacar al bebé, que a esa altura no lloraba y que poco a poco perdía el calor corporal.

Rápido, la cargaron en la ambulancia y la llevaron al hospital Larcade, de San Miguel. Mientras, el conductor del camión que había atropellado a la mamá de la chiquita era custodiado por el oficial Gonzalo González, compañero de Emilce. El control de alcoholemia al chofer dio negativo.

Según se pudo comprobar en los videos de las cámaras de seguridad de la zona, el camionero nunca vio a la mujer que cruzó por la ruta de manera imprudente.



“Después de cumplir con todo el protocolo que requiere el procedimiento, pedí ir a ver a la beba al hospital. No pude acercarme demasiado, pero sí me dijeron que estaba en excelentes condiciones, que pesó 2.180 kilogramos y que no tenía ni un rasguño. La veía y lloraba, no podía parar”, se sinceró Emilce.

La policía usa la palabra destino y milagro para intentar explicar lo que pasó. Todavía le cuesta describir qué es lo que siente.

Desde el accidente y el nacimiento de la nena, Emilce durmió algunas horas. Pero no piensa en otra cosa que ir de vuelta a visitar a la chiquita este fin de semana.



“Pedí que la llamen 'Milagros' porque es eso lo que significa esta nena”, reveló esta mujer que hace dos años que es policía y ya participó de otros dos partos, uno en una casa y otro en un remís. “Pero esto es sin dudas lo más fuerte que me pasó”, aseguró.

En las redes sociales la oficial contó parte de lo que vivió el viernes por la noche. Dice que todavía llora de felicidad al saber que la nena, a pesar de que falleció su mamá, está en perfecto estado de salud.

“Lo cuento porque estas cosas no se hacen virales, siempre el policía es el que obra mal o el que no hace nada y miren cómo no hacemos, ¡FELICIDADES COMPAÑEROS EXCELENTE TRABAJO!”, posteó en Facebook tras contar lo que quizá fue la historia más milagrosa de su vida.

Mientras tanto, la bebé sigue internada y todavía ningún familiar se acercó para reclamarla. Es que la mamá no tenía identificación al momento del accidente y desde la fiscalía la describieron como una mujer de unos 20 años, de tez trigueña, cabello largo oscuro, que vestía musculosa gris y pantalón floreado.

También, desde la Justicia avisaron que cualquiera que pueda dar información se puede comunicar con la Comisaría 1ra. de San Miguel, ubicada en Alem 1857, entre España y Roca. Teléfono: 4664-9333.