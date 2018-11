Advierten sobre una nueva modalidad de estafa en Venado Tuerto

El Director de Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Venado Tuerto, Homero Domínguez de Soto, se refirió a una situación que ocurrió en estos días en nuestra ciudad, sobre una persona que se presenta alegando ser empleado municipal y ofrece arreglar la vereda, no cobrando la mano de obra pero sí la compra de materiales.

“Es una nueva modalidad de estafa. Le solicitamos a los vecinos que les comuniquen a sus familiares, sobre todo a las personas mayores, y en caso de que esta persona les toque la puerta amablemente le digan que no y llamen a la policía”, sugirió el funcionario.

Esta persona toma el dinero que pidió para los materiales, se da a la fuga y no vuelve a aparecer.

Debido a esta nueva estafa, el Municipio de Venado Tuerto informa a la comunidad que no ha autorizado a ningún empleado municipal, para brindar servicios de arreglo de veredas particulares, por lo que ante cualquier ofrecimiento de este tipo, invocando al Municipio, se ruega tomar las precauciones pertinentes y/o hacer la denuncia policial.



