Quiénes participarán de la contracumbre del G20 en Ferro

Todos los invitados.

La ex presidenta Cristina Kirchner será una de las principales oradoras de la contracumbre del G20, que se celebrará en los días previos a la reunión de líderes que tendrá lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1 de diciembre. El encuentro también contará con la presencia de importantes figuras de la política regional e internacional como los ex jefes de Estado Dilma Rousseff y José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.

El Foro Mundial del Pensamiento Crítico se celebrará en las instalaciones del club Ferro Carril Oeste y en otras sedes con la organización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) durante la semana del 19 al 23 de noviembre.

Cristina Kirchner disertará el lunes 19 a las 12:30, mientras que Rousseff lo hará unas horas antes, a las 9:45.

García Linera, en tanto, se presentará el martes 20 a las 9, lo seguirá Mujica a las 17, mientras que a Haddad le tocará a las 20:30 de ese mismo día, compartiendo panel con quien fuera su compañera de fórmula en las recientes elecciones, Manuela D'Avila.

La lista de invitados también incluye al líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, al dirigente del partido español Podemos Juan Carlos Monedero, al ex presidente colombiano Ernesto Samper, su compatriota Piedad Córdoba, al periodista y escritor español Ignacio Ramonet, y al ex juez Baltasar Garzón.

Del ámbito local participarán el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el líder de la CTEP, Juan Grabois, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, el politólogo Atilio Borón, y las intelectuales Dora Barrancos y Graciela Morgade, entre otros.

Fuente: (infonews)