Massa quiere a Monzó y a Bielsa pero no a...

Una alternativa. Repite por estos días que no quiere "seguir discutiendo entre el fracaso del pasado o fracaso del presente". Posicionado como una opción entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, el líder del Frente Renovador le abrió la puerta a Emilio Monzó, quien ya adelantó que no irá a la reelección de su banca el próximo año. "Lo primero que tenemos que hacer antes de ir a una interna es construir una alternativa política —planteó Massa ayer en un programa de televisión—. ¿Incluye a kirchneristas como Rafael Bielsa? Ojalá. ¿Incluye al PRO? No. ¿Incluye a Monzó? Ojalá".

El jefe del FR no dio mayores detalles sobre su deseo. "No sé si se está yendo de Cambiemos", alcanzó a decir. Nada más. La invitación, claro, no fue casual. El presidente de la Cámara de Diputados ya anunció que no figurará en las listas el año que viene. Hombre clave para la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y hoy confinado en el Congreso, Monzó dejará su escaño en diciembre de 2019 y su próxima parada, por ahora, es una incógnita. Durante el reportaje con María O'Donnell en LN+, Massa dijo que "la Argentina necesita algo superador que tiene que nacer de un acuerdo económico y social". Con respecto a CFK, manifestó: "La decisión de competir o no será de ella. Nosotros vamos a construir algo distinto, superador, nuevo, que intente convocar a diversos sectores, que sea alternativo y generoso". "¿Si ella se suma?", inquirió O'Donnell. "No creo que suceda", respondió Massa. Luego fue más claro: "Yo no creo que vaya a competir y si compite es una decisión de ella. Nosotros vamos a competir contra Cristina Kirchner".

Fuente: (eldesafiosemanario)