Megaestafa a la AFIP en Paraná: confirmaron el procesamiento del presunto jefe de la banda

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Luis Salvador Morelli, acusado de encabezar una banda que estafó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Paraná. La investigación busca determinar si existió una asociación ilícita tributaria con la que se evadieron $84 millones.

La resolución fue tomada por el presidente del tribunal, Mariano Borinsky junto al juez Gustavo Hornos. En el fallo, los camaristas rechazaron el planteo de Morelli, también el embargo de una suma de $21 millones.

El imputado está acusado de integrar una organización delictiva integrada por abogados y contadoras, con el objetivo de falsificar documentos y evadir al fisco. Entre los beneficiados por las maniobras figuran importantes empresarios.

Además de Morelli, fueron denunciados y embargados en la causa Alicia Ibáñez, una ex procuradora fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el hijo de la funcionaria, Roberto Izaguirre Ibáñez, y el abogado Sergio de Araquistain.



Según el expediente, la organización había puesto en marcha una compleja ingeniería contable que creaba certificados de retención de IVA falsos y los vendía a contribuyentes para generar créditos fiscales ilegítimos y simular dolosamente el pago de obligaciones tributarias. ​La maniobra habría nacido desde el interior de la AFIP de Paraná.





​Morelli está apuntado de ser encargado de crear el "producto" y toda la operatoria, disponiendo los porcentajes y repartiendo las ganancias. De acuerdo a los estimativos, ese dinero se trataría del 80% de lo que el contribuyente le debía a la AFIP y no cancelaba la deuda.

Ayer esta causa avanzó un paso más luego de que la Cámara de Casación rechazó el planteo de Morelli, al entender que el recurso "no alcanzó a demostrar el agravio" ni tampoco "logró conmover los fundamentos" del procesamiento dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Los delitos por los que están acusados la banda de la AFIP tienen penas de entre tres años y medio y diez años de cárcel.