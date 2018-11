La provincia descartó el pago de un bono de fin de año para los empleados públicos

El ministro de Economía Gonzalo Saglione dijo en el bono apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo, pero que en Santa Fe "ese desfasaje no existe porque tenemos la cláusula gatillo".

El ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, descartó de plano la posibilidad de otorgar en Santa Fe un bono de fin de año de 5 mil pesos, tal como se acordó ayer entre el gobierno nacional y la CGT.

"En Santa Fe tenemos una cláusula gatillo, que no sucede en otros ámbitos. Por eso el bono viene a compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario que se da en aquellas paritarias donde no hay acompañamiento de la inflación", dijo Saglione a La Capital.







De esta manera, el funcionario provincial descartó la posibilidad de un bono de fin de año para los empleados de la provincia de Santa Fe. "En Santa Fe ese desfasaje no existe porque tenemos cláusula gatillo", aclaró Saglione.



Acuerdo. Ayer por la tarde los líderes de la CGT se reunieron con el ministro de la Producción y Trabajo nacional, Dante Sica. Tras el encuentro, los jefes de la central obrera Héctor Daer y Carlos Acuña anunciaron que en el encuentro acordaron el pago de un bono de fin de año por 5 mil pesos, a abonar en dos cuotas en noviembre y enero, para todos los trabajadores asalariados.

Sin embargo, con el correr de las horas los dirigentes de los sindicatos estatales reclamaron que la medida también alcance a los empleados de la administración pública. Por su parte, en el ámbito privado, los industriales adelantaron que "es prácticamente imposible" pagar el bono.



"El origen del bono es para compensar muy parcialmente con un monto no remunerativo y por única vez un desfasaje entre la recomposición salarial que se viene aplicando y la evolución general de los precios. Y el origen del bono es por una situación que no se da en la provincia", agregó el ministro de Economía provincial, cerrando de esta manera la posibilidad de un bono de fin de año para los estatales santafesinos.