Chañar Ladeado: investigan lesiones sufridas por un detenido en la Comisaría 5ta.

La noticia trascendió a través de medio “Noticias Chañar” que menciona que "el detenido se encontraba desde ayer (martes) en esa situación en la comisaría 5ta de Chañar Ladeado tras haber sido denunciado por su ex pareja por actos violentos. Horas después habría querido quitarse la vida en su celda", además "hay cuatro uniformados detenidos e investigados para descartar que se haya tratado de una golpiza como denuncia un familiar".

Consultada al respecto Vidal explicó “estamos en las primeras etapas de la investigación de un hecho ocurrido en la Comisaría de Chañar Ladeado, donde nos constituimos en las últimas horas de la tarde con fiscal de Venado Tuerto, Horacio Puyrredòn y el fiscal regional Alejandro Sinòpoli, para determinar que sucedió”, explicó la funcionaria judicial, quien además indicó que aún no pudieron hablar con la víctima, ni con el personal policial. Por lo pronto detuvieron a cinco policías quienes serían imputados el viernes venidero por cuya calificación no se confirmó, pero que podrían ser de apremios a incumplimiento de deberes de funcionario.

“Estamos esperando la recuperación del hombre para poder entrevistarlo y avanzar en la investigación, para luego poder encuadrar los hechos en una figura legal y las responsabilidades que le caben a los sospechosos”, señaló.

La víctima mostraría lesiones de diferente tipo y data de tiempo. La severidad de las lesiones y su origen serán determinadas por el médico forense Gustavo Mancini.