Murió ahogada en el Delta al darse vuelta la lancha que timoneaba su novio

La joven Yanina Braile, que era buscada desde el domingo cuando la lancha en la que viajaba junto a su novio dio una vuelta de campana en el Río Luján, en el Delta del Tirgre, fue encontrada muerta hoy antes del mediodía, y la justicia investiga si el oleaje que había esa tarde pudo haber provocado el accidente, informaron fuentes judiciales.

"El cuerpo fue hallado 1.200 metros arriba de la guardería La Rampa", dijo Alejandro Gaggiolo. prefecto mayor de la Zona del Delta, en referencia al lugar donde ocurrió el accidente el último domingo a las 19.30, que fue reportado por un llamado al 911.

El cuerpo de Yanina, de 24 años, fue reconocido hoy por familiares en la sede de la Prefectura, quienes señalaron que el hombre que timoneaba la lancha y resultó ileso es su pareja desde hace varios años.

"Yanina trabajó en el negocio de su hermana. Ellos eran novios desde hace seis años. El accidente fue a las 19.30 y él nos avisó a la 1" del lunes, dijo una tía de Yanina luego de que apareciera muerta.



En tanto, Rodolfo, el abuelo de la joven, había dicho más temprano, cuando aún se la buscaba, que "ellos iban cada tanto a navegar".

"Es muy raro lo que pasó, rescatan al muchacho y a ella dicen que no la ven, hablan de un supuesto accidente. No sabemos si fue tal, la versión de vecinos es que lo sacaron a él y a mi nieta no la vio nadie. Ella no sabía nadar", contó Rodolfo.

La joven había salido ese día junto a su novio, quien fue rescatado en estado de shock por agentes de la Prefectura, a quienes indicó que lo acompañaba Yanina. Ninguno estaba utilizando salvavidas cuando la lancha, que tenía 4,7 metros de eslora, dio una vuelta de campana.

La guardería La Rampa está ubicada a unos 300 metros del Museo de Arte de Tigre, un lugar en el que el domingo por la tarde confluyen muchas embarcaciones.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Rincón de Milberg, en Tigre, a cargo de Mariano Magaz, quien ordenó una pericia a la Prefectura para que recree el hecho y establezca si es posible que la embarcación de la víctima haya dado una vuelta de campana por el oleaje que había en ese sitio el domingo.

Margaz ordenó además citar a declaración testimonial a los navegantes de otras embarcaciones que estaban cerca del lugar del hecho para que cuenten todo lo que vieron.

Al ser consultado sobre la particularidad del curso fluvial en esa área, Gaggiolo dijo que "la afluencia importante de embarcaciones genera oleaje y si uno hace una mala maniobra puede haber un accidente, aunque en este caso no se sabe qué sucedió".

"Al ver que había muchas embarcaciones subidas, decidió ir hacia atrás, lo que generó un ingreso de agua por popa, que dio vuelta la lancha y luego la hundió", detalló el prefecto sobre la supuesta mecánica del accidente.

Entonces, ambos ocupantes habrían caído al río Luján. "Esto fue a no más de 50, 60 metros de la orilla. Como era de noche, y ella sin saber nadar, es cuestión de segundos que el panorama se complique", agregó.

Yanina fue buscada por un grupo de buzos tácticos, cinco motos de agua y botes semirrígidos de Prefectura Naval desde su desaparición, y esta mañana el operativo se desplazó unos 1.500 metros río arriba del lugar del accidente, señaló Gaggiolo.

Yanina había publicado hace algunas semanas en su página de Facebook un flyer en el que decía que si moría no quería ser "un angelito que cuida" y pedía "que la dejaran descansar".