Alerta de trabajadores por posible cierre en el peaje de Ruta 8 en Venado Tuerto

El Sindicato Único de Trabajadores del Peaje y Afines (Sutpa) advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo “ningún puesto de trabajo”, ante el próximo vencimiento de las concesiones en territorio santafesino para la segunda etapa de las obras en los corredores viales.

“Desde que el gobierno nacional anunció con bombos y platillos las obras que se realizarían en los corredores viales nacionales mediante la modalidad de participación público privada –enmarcadas todas en la famosa y nunca cumplida “lluvia de inversiones”– hemos sido protagonistas de una lucha intensa que ningún trabajador de la actividad desconoce”, advirtió el Sutpa a través de un comunicado, en el que confirmó que se declaró en estado de alerta.

En ese sentido en Santa Fe las cabinas de peajes en riesgo pertenecen a la empresa CCA (Carretera Central Argentina) que tiene la concesión de servicios en la ruta 34 y en la autovía 19 y además la ruta 8 de Venado Tuerto. Son unos 250 trabajadores en riesgo laboral.

En tal sentido, la organización sindical sostuvo que a los primeros seis corredores licitados bajo la modalidad de PPP en una primera etapa –que se inició en agosto pasado– debían seguirle dos etapas más, y la segunda de éstas es para aquellas concesiones cuyos contratos prorrogados finalizan el 30 de este mes. Sobre estos, “los organismos competentes (Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte), han dejado transcender distintas versiones y una de ellas señala que la sociedad anónima constituida por ambos organismos gubernamentales (Corredores Viales SA) se haría cargo” de los corredores “hasta que estén dadas las condiciones para licitarlos mediante la modalidad” de la PPP. “Esta especie de transición se haría debido a que, como es de público conocimiento, el contexto económico haría absolutamente inviable la posibilidad de que las empresas nacionales y/o extranjeras quieran licitar en estas condiciones de incertidumbre”, precisó el Sutpa.

Asimismo el Sutpa enfatizó: “Sabemos que lamentablemente nuestra actividad no se encuentra aislada de lo que sucede en nuestro país: el Estado nacional con la implementación de políticas económicas erradas pone en riesgo el futuro de miles de argentinos. Los corredores viales nacionales son, sin dudas, un proyecto con un claro trasfondo proselitista (lo hemos dicho desde el primer día) pero estamos determinados a no permitir que la «revolución del asfalto» con miras al 2019 sea a costa de nuestros compañeros”.

Fuente: El Ciudadano Web