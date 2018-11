Angelici y D'Onofrio coincidieron en que la Superfinal no se debería jugar con público visitante

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, y su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, coincidieron en que la final de la Copa Libertadores no se debería jugar con público visitante.

Si bien aclararon que todavía no está definido y que este lunes volverán a reunirse con los responsables de seguridad, los dirigentes se mostraron contrarios a la postura del presidente Mauricio Macri y se quejaron por la forma en que se hicieron los anuncios.

"No puede ser que los presidentes de los clubes no podamos saber día, hora y que nadie nos consulte a nosotros", dijo Angelici sobre la "arbitraria" decisión de la Conmebol de elegir el 10 y el 24 como fechas de las finales. Y agregó: "No creo que debamos jugar con visitantes por distintas razones".

En ese sentido, explicó que para estos partidos, "en los que no alcanza con tener dos o tres estadios", si se venden entradas a visitantes hay que dejar 4000 socios afuera, más otros 1500 asientos que deben quedar libres para formar un "cordón de seguridad".



"Prefiero que sea una fiesta en la Bombonera con socios de Boca. Y cuando nos toque ir (al Monumental), será una fiesta con socios de River", aseguró.

D'Onofrio también se mostró contrario a los visitantes. "Las cosas hay que hacerlas con tiempo y no de golpe", afirmó.

El dirigente de River elogió "el trabajo muy importante" que está haciendo la ministra Patricia Bullrich en materia de seguridad, pero se preguntó: "¿Qué cambió en el último año para que ahora sea posible (jugar con visitantes)?".

Por otro lado, el presidente de River señaló que junto con Angelici también tienen el mismo pedido para que no se juegue los días sábado (10 y 24) sino domingo (11 y 25). "No es solo por los que van a la cancha, sino por todos los que están en su casa y que no pueden ver los partidos en vivo", explicó.

Los mandatarios de los clubes finalistas argumentaron que el sábado es un día sagrado para la comunidad judía, por eso pidieron buscar fechas alternativas para respetar a todos los socios.

"La Ciudad sola no está en condiciones de garantizar la seguridad", reconoció, por su parte, el ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo. Aunque aclaró que considera que este partido "es una ventana al mundo".

Las declaraciones de Macri

El presidente de Boca, amigo personal del presidente, también hizo referencia a sus dichos en favor del público visitante para la Superfinal.

"Hablé con él, sé que lo hizo de muy buena leche, él lo vivió. Pudo haber consultado a los presidentes, pero quiso demostrar que está bien un cambio y que se podía jugar con visitantes", dijo Angelici para apaciguar las críticas al mandatario.

Por su parte, Rodolfo D'Onofrio dio su punto de vista: "Quiero dejar bien en claro que fue un error del presidente (Macri), no me cabe ninguna duda. Es humano y no lo debe cometer. Hay un error de procedimiento".

El mensaje de paz de D'Onofrio y Angelici



"Debemos quitar el dramatismo, nunca fuimos enemigos (con Angelici). Tenemos ideas diferentes y podemos discutirlas. ¿Qué tiene de malo disentir? Esto es un juego en el que alguien gana y otro pierde. Va a haber pasión, pero también pido que se deje de hablar del después y se enfoque en lo lindo que es llegar", fue el mensaje de paz que dejó el presidente de River y con el que coincidió su par de Boca.

El enojo de D'Onofrio por la sanción a Marcelo Gallardo

En relación a la sanción de la Conmebol a Marcelo Gallardo, quien no va a poder ingresar a la cancha de Boca y por otros tres encuentros tampoco dirigirá al equipo en el campo de juego ni podrá entrar en el vestuario, el presidente de River fue muy crítico: "Es un absurdo".

"Por entrar un minuto tarde al campo de juego es responsable el DT, que ahora no podrá pasar por el vestuario y tendrá que estar escondido. No cometió ninguna falta", aseguró. Si bien dijo que "está reglamentado" y lo van a cumplir, D'Onofrio también pidió que se cambie el reglamento porque "no tiene lógica".

"Que se sancione al club o de manera económica si quieren, pero no al DT. Ese día, Montiel se tropezó en la escalera cuando subía, lo atendieron y tardó un minuto en salir", explicó.





Otras frases destacadas de Daniel Angelici:

-"En la Ciudad se juega sin visitantes y no ha cambiado nada para que ocurra lo contrario. Por el día a día de los clubes, me complica más de lo que me beneficia".

-"Macri en la parte futbolística de Boca puede opinar porque le gusta. Tiene relación con Guillermo (Barros Schelotto), no sé si de amistad".

-"El futuro de Guillermo dependerá de la decisión del club y de sus ganas cuando termine el contrato en diciembre".

-"No somos enemigos con D'Onofrio".

Otras frases destacadas de Rodolfo D'Onofrio:

-"Contra Lanús (por la Copa Libertadores pasada) nos pusimos de acuerdo los presidentes y nos dijeron que no. También jugamos con Racing, con Independiente y no hubo visitantes. Lo mismo en Rosario Central ante Newell's, que lo hicieron en cancha de Arsenal y sin público".

-"Adhiero en todo lo que dice Daniel Angelici. La tribuna Alta Centenario (del Monumental) la reestructuramos para poder contar con 4000 socios más y hoy no pueden entrar los visitantes".

-"Me sorprendió la declaración de Macri. Él fue muy claro y dijo que está en las manos de los clubes, por eso no le tenemos que mandar ninguna carta".

-"La pelota es muy importante, pero el fútbol también cumple una función social enorme, inmensamente grande, y podemos hacerlo aún más. Hay héroes anónimos que trabajan todo el día que se ocupan de sacar a los chicos de la droga. Es importantísimo porque el fútbol puede y debe cumplir esa función".