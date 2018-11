Tiene diez años, entrena tres horas por día y va a representar a la Argentina en el Mundial de Ajedrez

Lucia Izaguirre tiene 10 años y un objetivo muy claro: quiere ser la campeona de Ajedrez en el campeonato Mundial que tendrá lugar en España. Su ilusión de representar a la Argentina en el torneo se contagió a los vecinos del pueblo donde vive Larguía (Santa Fe), que apenas tiene 100 habitantes.

Todos los vecinos aportaron su pequeño granito de arena para poder pagar el pasaje a España de Lucía. Vendieron empanadas, hicieron rifas y también colaboró el Gobierno municipal y provincial.



Si bien la chica tiene dotes naturales para el ajedrez, ha sido su perseverancia la que la llevó a coronarse como la campeona nacional. A los cuatro años comenzó con su tío Germán a tocar las piezas y a los siete se apuntó al taller municipal. Desde entonces entrena tres horas por día.



Cuando le preguntan si el ajedrez no es una actividad un poco pesada para una chica, ella no duda en responder: “No, porque para mí si se te hace aburrido es porque no tenés ni paciencia ni concentración”. La pequeña no tiene más que palabras de agradecimiento por los vecinos que la ayudaron a cumplir su sueño: “Todos están muy felices de mí entonces yo estoy muy contenta. Quiero dar muchas gracias por el apoyo y cuando vaya a España los voy a llevar en el corazón”.

Todos tienen claro que va a destacarse en la competencia. Su hermano Agustín manifestó orgulloso: “Como va juega muy bien y es un gusto practicar con ella, entrenamos”. Su entrenador Hugo coincide: “Va a jugar bien porque su conocimiento es tan elevado… Tenemos fe de que va a defender la celeste y blanca para que todos nos pongamos contentos, para que todos tengamos alegría para el pueblo”.



Su madre Mariel negó que la hayan presionado para que jugara al ajedrez: ”Tratamos de que ella vaya eligiendo en todos los sentidos, desde que nació, Agustín también. Es como que los vamos siguiendo y viendo y ellos van eligiendo lo que hacer, pero ella en realidad siempre practicó, entrenó y eligió qué actividades hacer”.

“Representar a un país es muy lindo, porque soy la única”, expresó Lucía, quien además realiza otras actividades como tocar la guitarra y bailar.

Dos veces que participó en el campeonato de Argentina: la primera vez perdió y nada más terminar el torneo llamó a su profesor para decirle si el año que viene podía volver. “Ya estaba buscando revancha y bueno volvió y salió campeona de Argentina, es un orgullo para nosotros porque peleó hasta el final”, destacó su entrenador.