La historia de Tahiana, la mujer trans que peleó en Malvinas y en la vida

Tahiana Marrone decidió que un día quería vivir definitivamente como mujer. Nació como varón en Corral de Bustos, pasó una adolescencia caótica y combatió en la Guerra de Malvinas. Hoy vive en Chañar Ladeado y se anima a vivir como siempre deseó.



Hace 15 días se sometió a la primera operación transgénero que se realizó en el Pami Rosario. "Operarme no me hace más mujer de lo que era, pero cierra una etapa que me faltaba y me da comodidad con mi propio cuerpo", dice en una entrevista con La Capital.



Realizó prolongados tratamientos con testosterona. "Eso me masculinizó bastante y me permitió casarme y tener a los mellizos", detalla sobre los hijos de los que se distanció y que actualmente viven y estudian en Villa María.

Pero su batalla interior continuó. Hasta que el pasado 17 de octubre, Tahiana llegó a Rosario para operarse. Y allí mucho tuvieron que ver sus pares de los ex combatientes de Malvinas, quienes le dieron una gran mano en la obra social Pami.