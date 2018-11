Florencia Arietto, asesora de Bullrich, la contradice: “No están dadas las condiciones”

Puertas adentro del gobierno continúan las diferencias sobre la cuestión del público visitante para las dos superfinales de la Copa libertadores de América entre Boca y River. Momentos después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asegurara que "el Estado está en condiciones de garantizar la seguridad" para la asistencia de las dos hinchadas, Florencia Arietto, que actualmente es asesora de ese ministerio, opinó lo contrario.

"Ayer (viernes) me reuní con la ministra (Patricia Bullrich), hablamos de otras cosas porque estoy asignada a lo que es crimen organizado e Hidrovía pero le di mi opinión personal: no están dadas las condiciones".



"Estamos en un momento económico muy difícil, en donde se le pide a la ciudadanía un esfuerzo. Me parece que cuando la ciudadanía vea que hay una cuestión de inseguridad compleja en la ciudad de Buenos Aires respecto de motochorros, que son bandas organizadas, acabamos de ver un golpe comando en un restorán en Palermo, desplegar tantas fuerzas de seguridad y tanto gasto no va a estar bien visto", señaló en el programa El Último de la Fila, de radio Continental.



"Es muy pronto, queda poquito tiempo para la primera final. Patricia (Bullrich) me contaba que nunca se hizo nada y ahora se está haciendo. 'Tribunas Seguras' es un paso, ahora después de tantos años de no hacer nada, en tres años, y menos en 20 días, no se va a poder modificar la cuestión del negocio", agregó la ex jefa de seguridad del club Independiente y aliada de Sergio Massa, que dejó ese espacio hace un mes.

"Lo que le planteaba es que, por más de que los cabecillas estén fuera de los estadios, el negocio continúa. Seguramente que ni para la barra de River ni para la barra de Boca es negocio que haya lío en la tribuna porque seguramente ellos se van a juntar en algún lugar a repartirse la recaudación porque eso está intacto", aseguró Arietto. Y agregó: "El día que nosotros veamos en los estadios el agujero en la tribuna donde está la barra y que de a poquito eso se sostenga en el tiempo por decisión político-judicial y de los clubes, y que los hinchas genuinos nos empoderemos tomando ese lugar ahí vamos a decir que se cortó el negocio".

Con respecto a la asistencia del público visitante para estos dos partidos repitió: "No es oportuno, no es seguro, me parece que no es el momento. También entiendo que tenemos derecho a mostrar al mundo que tenemos una gran final, pero bueno, eso se hace con tiempo. Podríamos evitar correr riesgos y gastar insumos de todos los argentinos en un momento de austeridad".

"Tribunas seguras es un paso adelante, que el Estado ponga la admisión le quita la excusa a los dirigentes, pero para lo que significa una final de Libertadores, rivalidad histórica, protagonismo mundial no parece mover piezas en un momento de austeridad económica en el que la gente no llega a fin de mes", remarcó Arietto.

Consultada sobre la frase de Patricia Bullrich, que dijo que el Estado está en condiciones de garantizar la seguridad, Arietto contestó: "Creo que sí, lo que pasa que me parece que el despliegue para ese partido en estas condiciones no es conveniente". Y defendió la figura de Bullrich: "Es un desgaste para la figura de la ministra, que con las diferencias que tengo y se lo he dicho, hace un esfuerzo muy grande".

"No tengo duda de que las fuerzas federales están en condiciones de demostrar en un partido así que no pasa nada. Ahora, ¿a qué costo? Al costo de trasladar 10 micros mínimo que van a salir de La Boca y viceversa. Y eso hay que controlarlo porque si los tipos se bajan y hacen un quilombo se te pudre la calle" "No tengo duda de que hay voluntad para avanzar. Estoy sumada a un equipo desde la diferencia porque creo que hay que aportar con eso. Ahora, a 20 días de la superfinal no me parece que podamos avanzar mucho para romper un negocio, para meter 300 tipos en admisión, pedirle a los jueces que los metan en cana", explicó Arietto y concluyó: "Di mi opinión y entiendo que los que están a cargo evaluarán. Tengo mi opinión personal y la puedo expresar libremente".