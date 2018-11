Se viene la cuarta edición de Food Truck en Venado Tuerto

La innovadora propuesta vincula además de gastronomía, arte, música, patio de cerveza artesanal, y otras atracciones.

La entrada es libre, gratuita y con precios muy accesibles durante las tres jornadas; viernes de 20 a 24; sábado de 20 a 01.00 y domingo de 18 a 24.

Por su parte, la directora de Participación Ciudadana, Emilce Cufré destacó el evento y el crecimiento del mismo cada año, e invitó a los vecinos de la ciudad y la región a que se sumen a disfruta del festival de sabores sobre ruedas.

A su turno, el productor y organizador, José María Vílchez agradeció el apoyo del Municipio por el acompañamiento para la realización del evento.

Seguidamente, explicó que durante el fin de semana se contará con veinte carros de food y beer truck´s, entre ellos ocho son locales y siete carros de otras localidades, además de las típicas cervecerías de córdoba y Buenos Aires

“La oferta de servicios gastronómico será variado, desde comida gourmet, carnes asada o ahumada, frito, dulce, salado, y se completa con el patio de cerveza artesanal; como así mismo se contará con la presencia de seleccionados stands comerciales y el espacio solidario será para Adoss (Asociación Síndrome de Down del Sur de Santa Fe). También habrá un parque de juegos inflables para los más pequeños, y números artísticos locales durante las tres jornadas”, detalló Vilchez.

“El programa se desarrollará a la noche, pero en caso que el tiempo no acompañe está la posibilidad de que al mediodía esté abierto”, puntualizó.

Por último, en representación de ADOSS, Jorge Panfili agradeció al Municipio de Venado y a José María Vilchez por tenerlos en cuenta para participar con un stand de comidas, e invitó a los vecinos que visiten el espacio.

“Esto se suma a otras actividades que realizamos durante el año, para recaudar fondos para la institución”, añadió Panfili

Food Truck's

De otras localidades: Helados Ratari Miguel (Pergamino); La Soñada vaca, entraña, ternerita (Bs. As.); Crispy Comida Americana (Rio Tercero);

La Tropa - Carnes asadas (Bs. As); Seguí el food truck (Villa María); Algo con Carmela (Las Parejas); Mordisco Gastón (Casilda)

Locales: Stand ADOSS; Las Patas de Nico; Arrosticcini; Bacan VT;

The Brothers; Mr. Albert; Carmen Carro; Neron - Helados - Tortas – Café; Cerveza Interlaken; Cerveza Bier Republik; Cerveza Peñon CBA; y Cerveza Iwoka Beer



