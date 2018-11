Hugo Moyano: “Si lo meten preso a Pablo, no sé lo que puede llegar a pasar”

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que "si lo meten preso" a su hijo Pablo, no sabe "lo que puede llegar a pasar". "Yo no quiero adelantar nada porque van a aparecer esos que dicen que tengo miedo y que amenazo. Si yo tuviera miedo, estaría bajo la cama", sostuvo el dirigente sindical. Durante una entrevista con El Destape Radio, Moyano consideró que "sería una de las más grandes injusticias" que arresten a su hijo.



En tanto Pablo Moyano está acusado de integrar una asociación ilícita con la barra brava del Club Atlético Independiente, del que es vicepresidente. "Son todos inventos de los que han lucrado durante muchos años con el club, desde antes de que llegáramos nosotros. Está todo armado por el mismo Gobierno, por la gente de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich", señaló.



Además, el referente gremial aseguró que "si fueran por las presiones, no podría salir" de su casa y precisó que "en su momento, cuando querían aprobar la reforma laboral" hubo una comunicación con el oficialismo para llegar a un acuerdo, pero que esa ley "fue frenada por Pablo". "La gente se equivocó y puso a esta gente (por Cambiemos) al frente del Gobierno y ahora nos están endeudando y se están quedando con las cosas al pueblo", manifestó.



Por otra parte, Moyano opinó que "la CGT ya no puede soportar el descontento que hay en la calle" y tiene que convocar al paro general porque, de lo contrario, "pasaría a una situación de complicidad con el Gobierno". "Hay que hacer algo que frene un poco este avance sobre el poder adquisitivo del salario, no se puede seguir mirando por televisión cómo los funcionarios te dicen estupideces, como que todo está bien y que ya pasó lo peor", expresó.



Finalmente, opinó que las empresas de transporte van a poder pagar el 40% de aumento que acordaron con su gremio porque, si bien "es una realidad que han aumentado todos" los costos de logística, "también le falta un plato de comida en la casa a un trabajador camionero", en relación a la aceleración de la inflación que se vivió en los últimos meses.



Fuente: (El Intransigente)