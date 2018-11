Qué resultados arrojó la autopsia al hombre que murió mientras hacía crossfit

La autopsia practicada al hombre que el martes último se murió de un paro cardiorrespiratorio mientras practicaba crossfit determinó que el deceso se produjo por un "infarto de miocardio", indicaron fuentes judiciales.

Alexis Valencic, de 40 años, se entrenaba en un gimnasio del partido bonaerense de Vicente López cuando sufrió el ataque cardíaco.

El fiscal de la UFI de Vicente López Martín Gómez, investiga si se produjo algún tipo de negligencia y ordenará estudios complementarios y la constitución de una junta médica que tratará de establecer si el deportista padecía una cardiopatía previa, o si el deceso fue producto de la rutina de alto rendimiento que practicaba.

Valencic sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se ejercitaba en el gimnasio "Tropa", especializado en ese tipo de entrenamiento de alta intensidad, situado en la avenida Maipú al 1100 de la localidad bonaerense de Florida.

Dos médicos que estaban en el gimnasio le realizaron las maniobras de reanimación (RCP) a las que Valencic no respondió.

Minutos después llegó al lugar una ambulancia del servicio de emergencia Vittal y los médicos intentaron, también sin éxito, revertir el cuadro, explicaron las fuentes.

Los testigos dijeron que el hombre, que es empresario y tenía tres hijos, hacía rutinas de alto rendimiento pero también contaron que la semana pasada sintió un dolor pectoral al que no le prestó atención.

La policía realizó ayer un operativo en el gimnasio y solicitó las cámaras de seguridad del predio y las fichas médicas de los asistentes, entre las cuales se halló un apto médico de Valentic fechado en febrero de 2016, según testigos.

No es la primera vez que ocurre una muerte en medio de un entrenamiento de crossfit.

En julio de 2014, Manuel López Pujato, murió a los 26 años cuando realizaba esa práctica en el el gimnasio Bigg CrossFit, de Recoleta, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El médico cardiólogo y director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Fundación Favaloro, Roberto Peidro, recomendó realizarse estudios antes de iniciar una actividad física de alta intensidad, como el Crossfit, porque "no todos saben si están en condiciones de practicarlo".

"Lo que le sucedió probablemente fue producto de una enfermedad coronaria preexistente que no se sabía o no se había detectado, no conozco a la víctima. Es muy raro y seguramente lo que sucedió fue una fibrilación ventricular que si no es tratada en los primeros minutos no se puede resolver con RCP", aseguró el especialista.

Peidro, que además fue el director médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, contó que el crossfit es una modalidad de actividad física que se hizo para elevar el entrenamiento de los militares de Estados Unidos, que consiste en ejercicios de alta intensidad, en forma brusca y sin descanso entre series.

"En esos trabajos, de altísima intensidad, el problema es que muchos entrenadores lo hacen en grandes grupos con chicos jóvenes y entrenados, pero también con personas de 60 años que tratan de emular al que está a su lado", aseguró.

Para el médico, "la clave no es aplicar el crossfit tal cual fue ideado, sino tener en cuenta cada persona y su singularidad, y eso es lo que falla".

El crossfit es una actividad de alta intensidad física que implica la combinación de ejercicios de fuerza y potencia en poco tiempo, por lo que la justicia ahora investigará si el lugar estaba habilitado y si los instructores tenían habilitación para este tipo de actividad.