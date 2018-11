Miguel Torres||El problema por el cual no se realizó el juicio por el homicidio de Delgado sería por la falta de magistrados

La libertad del acusado como autor material del homicidio del policía Leonardo Delgado, Ariel M. y la posibilidad de que el supuesto autor intelectual, el comisario Sergio D., obtenga la morigeración de prisión domiciliaria- previo pago de una caución de 2 millones de pesos o embargo de un bien por ese monto-, ha causado conmoción en el sur santafesino, atento a que los acusados obtuvieron el beneficio, por vencerse los plazos prisión preventiva, al cumplirse el 30 de octubre 3 años de realizada la primera detención, sin que se hubiera celebrado el juicio. Sobre este tema el fiscal Matías Merlo, hizo responsable a la Oficina de Gestión Judicial, por haber cometido errores burocràticos administrativos. Sin embargo desde la OGJ el planteo esta relacionado con otro problema que se puso en el tapete hace tiempo atrás, por el Colegio de Abogados y en una reunión que contó con la participación de legisladores, funcionarios provinciales y concejales: la falta de magistrados. Al respecto consultamos al jefe de la OGJ, Roberto Del Vechio, quien dio explicaciones sobre una sucesión de acontecimientos que lograron la “tormenta judicial perfecta”.

• La fecha en la que se hicieron las presentaciones del auto de apertura a juicio fue el 31 de julio de 2018, a partir de allí la OGJ y en un plazo de 90 días debe conformar el tribunal.

• En la oportunidad se formó un tribunal con los jueces Lorena Garini, Benjamin Revori y Adrian Godoy. Hoy ya no hay tribunal y se deberá convocar nuevamente a abogados.

• Revori se excusó por haber intervenido en una resolución de un allanamiento, por lo que faltaba un juez y ya no había magistrado que no hubiera actuado en el proceso.

• Se hizo convocatoria de conjueces, entre los abogados del foro. Sufriendo el rechazo del Colegio de Abogados, por lo extenso del debate que se estima en 60 dìas.

• Una abogada de Rufino aceptó el cargo y se puso fecha al juicio para el 1 de noviembre.

• Las defensas plantearon nulidades por la falta de trámites administrativos como el aviso a las partes, sorteo público de jueces, etc.

• Del Vechio argumentó que primó la necesidad de simplificar plazos y llegar al juicio, atento que habían usado similar sistema en otros casos y no hubo reclamo de las partes, ya que o perjudicaba en nada los derechos de las personas. El objetivo fue entonces ingresar al debate antes de que se vencieran los plazos de la PP.