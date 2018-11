Fixture Liga Provincial de Básquet

ZONA A

Las fechas figuran como viernes pero Sportsman jugaría los domingos como local.

1º fecha 16-11 Sportsman vs Almagro Esperanza

2º fecha 23-11 Club Atlético Libertad Trinidad vs Sportsman

3º fecha 30-11 Sportsman vs Club San Lorenzo de Tostado

4º fecha 7-12 Atlético de Rafaela vs Sportsman

5º fecha 14-12 Sportsman vs Sportsmen Unidos

6º fecha 21-12 Libre

7º fecha 18-01-19 Ceci Basket Ball Club vs Sportsman

El 25-01 comienza la segunda rueda.

-

DATOS

✔Los partidos se juegan los viernes y domingos por la noche

✔La fase de grupos finaliza el 8-3-19

✔Clasifican del 1º al 4º de cada zona

✔Se juegan playoffs ordenados del 1º al 16º según las la clasificación de los equipos en los grupos. Empiezan el 15-3-19.

✔La final es al mejor de 5 juegos y comienza el 17-05-19.