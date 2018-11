Jugada Personal con Claudia "Tato" Llorenti: "El domingo 28/10 estuvimos corriendo en Venado Tuerto una carrera aventura, se realiza en una estancia 5 kilómetros, 10 y 21. Los 5 kilómetros son siempre participativos y las otras dos categorías son competitivas. Me anote en los 21 kilómetros, del grupo de Cañas corre se anotaron Jimena Gastón, Juan Laphizborde y yo. Cerca de los 10 kilómetros me entere que eran 14 y no 21 porque estaban sembrando un lote. Es la primera vez que me pasa en mi vida, porque uno ya se prepara para ciertos kilómetros. Así que se me hizo rápida la llegada."

Vos cuando vas a correr, ¿planificas la carrera de antemano?

Si por lo general cuando es larga empezas tranquilo porque tenes que llegar bien al final. Pero cuando es carrera de aventura no podes planificar mucho. Porque hay pasto largo, lugares donde hay barro, lagunas.

¿Hace poco corriste en Junin?

Si si era de 21 kilómetros y fue durísima, había mucha agua. Había llovido, había barro.

¿En esta saliste 1ra en tu categoría y 3ra en la general?

Si, la verdad que mi intención era participar, no fui con idea de ganar. Era una carrera que quería disfrutar. Y por suerte me fue bien.

Tuviste una maratón de 42 kilómetros y media maratón.

Claro tuve en junio la maratón de Rosario, en septiembre tuve la de 30 kilómetros que es la del puente y a los 15 estuve en la maratón de Buenos Aires. Y ahí corre mucha gente y de diferentes edades. Y en Rosario salí 3ra en mi categoría.

¿Cómo te iniciaste en esto?

Siempre hice deporte, juego al hockey. Estoy en el grupo de las Mamis y ahora estamos en 1ra. Es muy agobiante realizar las dos cosas en paralelo, porque jugando te golpeas mucho y a veces hasta coinciden los días de partidos con las carreras. Hace desde los 21 años que corro, siempre me lo tome tranquila, pero este año me está yendo muy bien, así que me puse mas las pilas.

¿Cuántas horas semanales o mensuales entrenas?

Por semana lunes, miércoles y jueves entreno hockey, que es más tranquilo. Y después corro lunes, martes, miércoles y jueves y descanso el viernes. Que tendría que descansar un día más. Y después los fondos de los sábados que entrenamos 2 horas. Y mucho más cuando tenemos carreras. Por suerte hay mucha gente que se está enganchando, y de todas las edades. Es un deporte que lo podes hacer cuando queres y el tiempo que queres.