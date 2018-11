Cuándo se disputarían las finales por la Copa Libertadores entre Boca y River

La hora del sufrimiento acabó y ahora llegará la de disfrute por las inéditas finales de la Libertadores que se celebrarán próximamente. Hay fechas estimativas pero no confirmadas para estos duelos: lo único concreto es que la ida será en la Bombonera y la revancha en el Monumental.

Los días tentativos que manejó la Conmebol desde el arranque de la competencia son el 7 de noviembre (para la ida en La Boca) y el 28 del mismo mes (para la vuelta en Núñez).

Pero surgió un hecho inesperado que puede hacer mover el calendario. Los líderes mundiales que participarán del G20 (foro internacional político) en Buenos Aires comenzarán a llegar el día 26 de noviembre. Y justamente a partir del 28, la seguridad no está disponible para movilizar a sus fuerzas para ningún evento deportivo en la ciudad. Esta medida se extenderá hasta el 2 de diciembre.

Desde el ente que rige al fútbol continental están firmes en la postura de que el duelo definitorio sea el miércoles 28, pero estas cuestiones de fuerza mayor podrían llevar a un retoque.





Al margen, el equipo de Marcelo Gallardo debe resolver su participación en la Copa Argentina. Las autoridades del torneo pretenden que su semifinal ante Gimnasia La Plata se lleve a cabo en Salta el miércoles 14 de noviembre, justo antes de la fecha FIFA. El Lobo pretende que sea el jueves 15, para tener un día más de descanso (el domingo 11 ambos conjuntos jugarán por la fecha 12 de la Superliga). Pero en ese caso, el Millonario perdería a algunos de sus elementos involucrados con selecciones nacionales.

En Copa Argentina aguardan por la definición de las fechas de las finales de River en la Libertadores. Pero ya tienen pactada la fecha de la final en la copa nacional: miércoles 5 de diciembre. Entonces, si la segunda final de la Libertadores se posterga por el G20, también habría que retocar la del duelo decisivo por Copa Argentina (siempre y cuando River derrote a Gimnasia en semis).

La alternativa es adelantar la segunda final de la Libertadores al miércoles 21 de noviembre. En ese caso, Boca tendría mayor tiempo de descanso porque jugará el 11 de noviembre por Superliga ante San Martín en San Juan; y River se presentará el mismo día ante Unión en el Monumental pero luego jugaría el 14 ó 15 con Gimnasia por Copa Argentina.

La otra opción que se analiza es la de disputar ambas finales los sábados 10 y 24 de noviembre.

Cabe recordar que los riverplatenses postergaron su partido con Defensa y Justicia (fecha 8 de la Superliga) por la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud y todavía no se estipuló una fecha para disputar el mismo.