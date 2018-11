Pablo Moyano pidió suspender su indagatoria, pero el fiscal lo rechazó

El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, rechazó el pedido de Pablo Moyano, de suspender la declaración indagatoria que tendrá lugar el jueves 1º de noviembre, en el marco de la investigación del fraude en el club Independiente.

Moyano, por medio de su abogado, Daniel Llermanos, había exigido el aplazamiento de la audiencia hasta que no se resolviera la recusación que había iniciado contra el fiscal.

Sin embargo, teniendo en cuenta que podría ser rechazado, Llermanos aclaró que su defendido concurriría igual a la audiencia, pero reclamó que esté presente el juez de la causa, Luis Carzoglio.

"Esta causa no es un expediente judicial sino un acto de venganza, un acto político", consideró Llermanos, al momento de exigir que Carzoglio concurra para que haya un tercero imparcial que pueda certificar que todas las formalidades se cumplan. Además, señaló que Scalera no las cumpliría y volvió a criticar con dureza al fiscal, a quien acusó de no notificar a las partes sobre sus actuaciones sino a sectores de la prensa.

El hijo del líder sindical de Camioneros está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, que, junto con los barrabravas del club, defraudo a Independiente, mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos.

A partir de las 8:30 horas del jueves se espera la llegada de los imputados en la causa a los tribunales de Lomas de Zamora. La presencia del juez, tal y como la pidió el abogado defensor, será una sorpresa, si se tiene en cuenta que ese mismo día tiene previsto regresar de su licencia.

Fuente: 31 de octubre de 2018 (elintransigente)