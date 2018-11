Venado Tuerto: «Al narcotráfico no se lo vence con denuncias mediáticas»

«El mes de agosto de 2018 marcará una bisagra en nuestra ciudad en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. Comenzó con múltiples allanamientos en el barrio Juan XXIII, y a los pocos días continuó con otros en el barrio San Vicente y Centro II (luego de interceptar a un delivery con pedido de captura)», dice un comunicado distribuido hoy y firmado por el intendente de Venado Tuerto José Luis Freyre. «Posteriormente, siguió el barrio Ciudad Nueva con contactos en la cárcel de Devoto y en horas de la madrugada del jueves pasado, en el barrio Malvinas Argentinas se secuestró cocaína fraccionada con un contenido equivalente a más de 90 dosis, marihuana distribuida en distintos envoltorios que arrojó un peso total de más de 18 gramos y, además, en todos los procedimientos, fueron incautados celulares, dinero y la detención de los imputados», prosigue. Y subraya que «los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de investigaciones realizadas por parte del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, y por procedimientos dispuestos por parte del titular del Juzgado Federal de esta ciudad, Dr. Aurelio Cuello Murúa».



El comunicado municipal destaca que «las tareas de campo fueron realizadas por hombres pertenecientes al destacamento de Gendarmería Nacional, de la subdelegación local de Policía Federal y la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII de la PDI de Santa Fe». Y pone de relieve que «es innegable el salto institucional que conforma la apertura del Juzgado Federal en Venado Tuerto. Esta creación que impulsamos desde la Intendencia, contó con el apoyo fundamental de todas las instituciones de la ciudad».

«Estuvimos presentes en la creación por ley del Congreso Nacional, impulsamos los distintos concursos para la selección de los titulares del Juzgado, Fiscalía y Defensoría. Y hasta alquilamos un edificio completo para que la cuestión edilicia no sea excusa a la hora de justificar la no puesta en marcha del Juzgado. Por otra parte, continuamos abonando los alquileres de la subdelegación de la Policía Federal y cedimos en comodato otro inmueble para tener a Gendarmería en la ciudad, solamente para mencionar algunos de los aportes que realizamos en consolidar la presencia de las fuerzas federales. Esta semana dimos otro paso, solicitándole al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, active gestiones para que la flamante Unidad de Investigación y Procedimiento Judicial de Gendarmería pueda tener su lugar en el predio de Vialidad provincial», enumera el texto. Freyre concluye señalando que «tenemos que ser maduros y entender que al narcotráfico no se lo vence solamente con una denuncia mediática por más cargo público que se ostente. Es nuestra tarea fortalecer todas estas instituciones, brindándoles todas las herramientas y apoyo que se encuentren a nuestro alcance, plenamente conscientes que los hombres pasan pero las instituciones quedan».



La Tribuna del Sur