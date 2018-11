Chinos en la ruta

Según el portal de noticias porteño La Política On line (LPO), las autopistas y rutas seguras planificadas por el programa de Participación Público Privada (PPP), están en jaque. Los bancos no están dispuestos a financiar las obras, y la creación de un Fondo Fiduciario solamente fue aceptada por el Banco Nación con 300 millones de dólares, que no alcanzan ni para empezar (el total son 10 mil millones). De todas las empresas adjudicatarias del PPP, la única que consiguió financiación fue China Construction América (CCA), con el respaldo de un consorcio de bancos orientales y el respaldo de la aseguradora China Cinda Asset. China Construction hará el «Corredor B», es decir la ruta nacional 5 desde Luján hasta la intersección con la ruta 35, pasando por la ciudad de Santa Rosa (La Pampa).



El avance de la empresa china desarma toda la estrategia del ministro Dietrich, quien pensaba un plan de emergencia para beneficiar a las adjudicatarias, con renegociaciones de los contratos. Al aceptar los chinos las condiciones fijadas, el ministro de Transporte no podrá dar a las demás un trato preferencial. Por esto, dice LPO, China Construction ya ha evaluado quedarse con el «Corredor C» (infografía) adjudicado a Cartellone, que incluye la construcción de ruta segura en la 7 desde Luján a San Luis, la «Variante La Picasa» y ruta segura en la 33 de Rufino a Gral. Villegas. La «Variante La Picasa», es el nuevo trazado bordeando la laguna por el flanco sur.

La autopista de ruta 33 entre el acceso a San Eduardo y Rosario, está dentro del PPP. Y las empresas adjudicatarias (Helport de Eurnekian y otras), están en serias dificultades para obtener financiación, y de no comenzar antes de fin de año pagarían multas de 50 millones de dólares..., a no ser que los chinos quieran hacerse cargo de la obra.



