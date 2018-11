Lifschitz volverá a la Corte para cobrar la deuda de coparticipación

Según la administración provincial, la deuda actualizada trepa a unos 50.000 millones de pesos.



"De alguna manera hemos agotado las negociaciones con el Gobierno", dijo Lifschitz durante una recorrida oficial.

"La propuesta que habíamos armado, acercando posiciones, quedó desactualizada por la devaluación y la incertidumbre económica", amplió.

El Gobierno nacional y el provincial intentaron tejer durante el último año un acuerdo que permitiera el pago de la obligación reconocida por la Corte.

En la firma del Pacto Fiscal con Santa Fe, el año pasado, la Casa Rosada se comprometió a rubricar un acuerdo por la deuda impositiva con Santa Fe antes del 30 de marzo de este año.

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, le hizo una propuesta a Lifschitz, consistente en el pago con títulos públicos y obras para el distrito provincial, pero ahora el dirigente socialista dio por terminada la negociación entre las partes.

"Ese camino ya quedó agotado", sostuvo el mandatario provincial en declaraciones a la prensa en el departamento San Cristóbal.

"Ya le hicimos llegar al ministro (Rogelio) Frigerio una nueva propuesta. Esta vez actualizada con nuevo parámetros. Y vamos a hacer esa presentación ante la Corte", explicó.

Ante la consulta sobre cuáles son esos nuevos parámetros, contestó: "Tomamos la idea inicial de bonos y de obra, pero lo actualizamos de acuerdo a la inflación que se ha producido a lo largo del año".

Asimismo, afirmó: "También planteamos cláusulas de ajuste que no estaban previstas en la propuesta inicial. La idea que nos habían propuesto de que no iba a haber más inflación en la Argentina obviamente ya no es confiable, creíble ni sustentable. Cualquier propuesta seria debe tener cláusulas de reajuste de acá para adelante".