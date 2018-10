Miguel Torres||Imputados por la muerte del policía Delgado recuperaron la libertad y el juicio pasa para marzo

En tanto que el supuesto autor intelectual del violento homicidio, ex comisario de la localidad de Chovet, Sergio D. también estaría en condiciones de obtener una morigeración previa caución.

El fiscal Merlo no puede ocultar su disgusto, ante una situación de la que hace responsable a la Oficina de Gestión Judicial, que a su entender en el último año cometió gruesos errores por incumplimiento de pasos procesales, vencimiento de plazos y además se cometieron desprolijidades que lo lleva a evaluar que de haberse celebrado el juicio hubiera corrido el riesgo de que fuera anulado. Pero sin dudas el inconveniente más pesado fue que ya en el límite de los plazos no se logró conformar un tribunal para el juicio, atento a que no hay jueces en la Circunscripción para integrarlo y tuvieron que apelar a conjueces del foro. En esta instancia surgió el rechazo de algunos profesionales, pero cuando finalmente una abogada de Rufino aceptó no se corrió traslado a las partes y no hubo oportunidad de que estas pudieran aprobar o recusar a los magistrados del tribunal. En resumidas cuentas, este año no habrá juicio y se estima que podría realizarse en el mes de marzo del próximo año. Un debate que será prolongado y comprometido, ya que la fiscalía ha previsto la presentación de por lo menos 150 testigos. Todo para determinar la certeza del acusador y lograr justicia para un joven agente de policía oriundo del norte de Santa Fe, quien al parecer no quiso ser cómplice de hechos delictivos cometidos o amparados por su jefe policial, cuando revistaba en la localidad de Chovet. Actitud que finalmente le costó la vida, con una muerte horrible, ya que fue sacado con engaños de la comisaría donde era el primer día en el que prestaba servicios, para ser asesinado a puñaladas y murió desangrado en su propia camioneta. A tres años de un suceso que enlutó a la comunidad y a la fuerza, Leonardo Delgado aún no logra que se haga justicia.

Plazos vencidos

Al respecto el fiscal de la causa, Matías Merlo explicó que se vencieron los 3 años de la prisión preventiva de los imputados , motivo por el cual se le dio al libertad a quien está considerados el autor material del hecho. Luego de las audiencias las partes acordaron a que el juicio se celebre no más allá. de marzo del 2019.

“En otra audiencia se analizaron pedidos de nulidad de la defensa sobre diferentes actos procesales por falta de notificación a las partes , integración de un tribunal sin respetar los plazos, por no realizar el sorteo de un conjuez en una audiencia pública. Es por eso que ante esta situación , decidimos esperar a que se cumplan todos los trámites y llegar al juicio donde podremos demostrar sin faltas técnicas la culpabilidad de los imputados, ante un tribunal bien constituido, sin pensar que en un año quede sin efecto por planteo de nulidades”, detalló Merlo.

En cuanto el autor intelectual, tenía prisión preventiva hasta el 19 de mayo de 2019, pero la Cámara determinó que su condición no podía superar la del autor material, motivo por el cual la libertad de este último lo favoreció ya que se debía morigerar con una prisión domiciliaria, previo el pago de una fianza. .

En tiempo y forma

“Un tema que nos preocupa es que en octubre del año pasado presentamos la acusación correspondiente y la fecha en la que debía realizarse el juicio era el 1 de octubre. En dicho plazo no se realizó y pedimos a la oficina de Gestión Judicial de que se arbitren los medios atento a que se recusó al juez Benjamín Revori del tribunal pluripersonal que iba a intervenir , a los fines que se acortaran los términos para implementar el juicio”, señaló el funcionario del MPA.

“Vimos con preocupación Corte que se hiciera sorteo de conjueces. El 19 de octubre tras resolver trámites burocráticos se designó una conjuez de Rufino y el juicio se iba a realizar el 1 de noviembre”, relató.

Sin embargo aún faltaba mucho camino para recorrer, que tiene que ver con plazos procesales, notificaciones no realizadas, traslado a las partes, y esto no se cumplió en tiempo y forma lo que valió que la fiscalía ante este panorama evaluará que de continuar con el proceso corría el peligro de que la defensa realizará un planteo de nulidad imposible de revertir .

“Estamos enojados, porque en tiempo y forma presentamos la elevación a juicio, pero la Oficina de Gestión sabìa de antemano que tendrían que prever un juicio de estas dimensiones, de suma gravedad, donde hay personal policial involucrado. La acusación consta de 400 fojas y tenemos 150 testigos, todo presentado en tiempo y forma pero por cuestiones ajenas a la fiscalía, el juicio no se puede realizar “denunció Matías Merlo.