Máquinas viales, aviones e libros: los bienes de Lázaro Báez que ya tiene el Estado

Cuando hoy comience el juicio oral y público al empresario Lázaro Báez y otras 24 personas por lavado de dinero no solo se pondrá en discusión su culpabilidad o no y las eventuales penas de prisión que les correspondan. También estará en juego el destino de 1.355 bienes, entre inmuebles, autos y aviones, que están embargos y que en caso que los acusados sean condenados quedarán en manos de la justicia. El valor de esos bienes es de 188 millones de dólares.

Parte de esos bienes ya están siendo usados por distintos organismos del gobierno nacional, principalmente maquinarias viales pertenecientes a "Austral Construcciones", la empresa insignia de Báez, y otras compañías del grupo económico, acusado de lavar millones de dólares del dinero de la obra pública que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Uno de los objetivos de la causa judicial que se inició en 2013, y que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, fue recuperar los bienes que se compraron con la plata que la investigación determine como ilegal. Así se allanaron propiedades y empresas de Báez y del resto de los acusados -principalmente en el sur del país-, en donde se hallaron distintos bienes que fueron embargados y tasados.

Hasta ahora están en esa condición 1.355 bienes: 418 inmuebles, entre casas, estancias, lotes y parcelas, y 937 rodados y maquinarias viales, entre los que se cuentan dos aviones. La última tasación que se hizo -en junio del año pasado- arrojó que tienen un valor de 186.661.735 de dólares.







La Policía Federal en uno de los procedimientos que hizo en propiedades de Báez (Walter Diaz)

A parte de esos bienes se los buscó dar un uso inmediato y los que estaban en mejor estado la justicia se los otorgó a distintos organismos de gobierno. La mayoría fueron entregados por el juez Casanello y otros por el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio oral.

Los bienes más importantes son tres aviones propiedad de "Top Air", una empresa de Báez y Walter Zanzot, también acusado en el caso. Uno de esos aviones -un Learjet 35 matrícula LV-ZSZ- se prendió fuego en octubre de 2015 en el aeropuerto de San Fernando. Por el siniestro el seguro pagó 1.300.000 dólares que están en una cuenta del Banco Nación a nombre del Tribunal Oral.

Dos aviones más, otro Learjet 35 matrícula LV-BPL y un Rockwell LV-MBY , fueron entregados al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). Inclusive, el Ministerio le dio en septiembre del año pasado a la Policía la nave con la leyenda "Aeronave recuperada de la corrupción". Se iba a usar para el traslado de policías para allanamientos urgentes o para detenidos. En ese Learjet, Báez fue detenido en abril de 2016 en San Fernando y desde entonces está preso en la cárcel de Ezeiza.

Pero luego ambos organismos se presentaron en la justicia y pidieron devolver los aviones porque su puesta en funcionamiento y mantenimiento significada un costo muy alto. El Tribunal Oral dispuso en agosto pasado que ambas naves sean subastadas -algo que todavía no se hizo- para que no se desvaloricen. Cuando sean subastados, el dinero quedará en una cuenta a nombre del tribunal.



La mayor cantidad de bienes entregados son maquinarias viales. El juez Casanello le dio 143 a Vialidad Nacional que luego repartió en distintos lugares del país.Lo mismo hizo el Tribunal Oral con otras maquinas, camiones y tractores que consignó a la Fuerza Aérea Argentina y a la Municipalidad de Río Gallegos, en Santa Cruz, ciudad en la que vivía Báez y tenía la mayoría de sus empresas.

La cantidad de maquinarias que la justicia tiene secuestrada es mucha más. Pero la mayoría no estaba en condiciones de uso. Por eso no fue entregada y se encuentran en distintos obradores bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Cuando se conoció públicamente que la justicia entregaba bienes se presentaron muchos pedidos, principalmente de organismos públicos -municipales de distintos lugares del país y hasta el Ministerio de Defensa- pero también pedido particular de la iglesia, recordó una fuente judicial ante Infobae.

Unas monjas se pusieron en contacto con el juzgado de Casanello y le informaron que enteradas de la noticia necesitaban pizarrones y escritorios para una escuela. En tribunales les explicaron que tenían otro tipo de bienes.

También se pidió que un complejo de cabañas se utilice para alojar a víctimas del delito de tráfico de personas. La justicia aceptó el planteo pero no se pudo concretar porque el lugar estaba usurpado y el caso se judicializó.





Lo que también está bajo custodia de un organismo del estado nacional son libros incunables que fueron secuestrados en 2016 en una de las casas de Báez en Río Gallegos. Fueron entregados a la Biblioteca Nacional y se trata de libros con un alto valor histórico y económico. Entre otros, está "La Razón de Vida", firmado por su autora, Eva Perón; "Viaje a la Patagonia Austral", con la rúbrica del perito Francisco Pascasio Moreno; también libros firmados por Juan Domingo Perón y Jorge Luis Borges; y hasta un ejemplar de "Mi lucha", del nazi y genocida alemán Adolf Hitler.

Todos los bienes son hasta ahora de Báez porque no hay una decisión judicial que haya ordenado su decomiso. Eso ocurrirá si el empresario es condenado y la justicia entiende que todos los bienes o algunos de ellos fueron adquiridos ilícitamente y así se podrá ordenar que pasen a manos del estado.

Hasta que eso no ocurra se tomaron distintas medidas para preservarlos.Entre ellas que los organismos que tienen los bienes a su disposición saquen un seguro contra todo riesgo, que cada uno tenga su tasación correspondiente y la prohibición total de hacerles cualquier modificación.

En caso de que Báez sea absuelto podrá recuperar sus propiedades, autos, aviones y libros. Y hasta podrá iniciar acciones judiciales si entiende que fueron modificados o sufrieron algún daño.