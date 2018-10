Sonia Sanchi, cuatro meses de reinventarse cada día tras el crimen de Juan Cruz

"Voy a luchar para que se haga justicia y no haya más Juan Cruz asesinados. El día a día es despertar por la mañana y estar pendiente de un llamado del fiscal o el juez. Nunca me hubiese imaginado que una persona que descansa en su departamento es asesinada con esa alevosía. Voy todas las semanas a Rosario y constantemente estoy en contacto con el fiscal Corbella y la secretaria de la jueza, también con el Centro de Atención Judicial, pero desde hace un mes está todo paralizado porque faltan pericias médicas y psiquiátricas. Es todo muy lento, hace cuatro meses que está la causa y hay tantas en los tribunales que todo se demora", planteó.



Sonia quiere que el joven sospechado de ser el asesino de Juan Cruz vaya a una cárcel de mayores, porque hace 15 días cumplió 18 años y sigue internado en el IRAR, "es una persona muy cruel y nada nos dice que no pueda repetir una muerte en el mismo lugar".

Los argumentos de la afligida madre son razonables, ya que el imputado, que era menor en ese momento, actuó a sangre fría, y no sólo apuñaló al dueño de casa, al parecer mientras dormía, sino que permaneció en el departamento unas cuatro o cinco horas. Luego, mientras Juan Cruz se desangraba, el homicida se bañó, se puso ropa limpia y reunió elementos con valor de reventa, según Sonia, "una cantidad importante", que la lleva a sospechar de un apoyo externo.

"Estuvo más de cuatro horas en el departamento, revisando y juntando cosas para llevarse, en el mismo lugar donde mi hijo estaba muerto. Por eso pido que le den perpetua, que le apliquen una pena de 35 años y que los cumpla, para que cuando salga sea un adulto y sepa el daño que cometió", señaló.

"Sé que esto no va a calmar mi dolor. Pero no creo que pueda caminar tranquila si él está libre. Espero que cuando lo liberen yo ya no esté más. Ya no tendré más a Juan Cruz y la verdad es que hoy tengo bronca, no sólo con el chico, sino también con los jueces que siempre (N. de la R: en ocasión de numerosos delitos precedentes) lo fueron liberando", cuestionó.

En el corazón de Sonia y en la memoria popular queda un mensaje que Juan Cruz Ibañez escribió, con sólo 18 años, en 2013: "La violencia que hay hoy en la Argentina no la vamos a curar con más policías, armas o miras telescópicas, sólo la frenamos con compasión, amor, amistad y familia".

La muerte

El menor de la murphense familia Ibañez, Juan Cruz, fue conocido hace un par de años cuando lo premiaron, junto a otros compañeros de la Facultad, por una investigación científica. Su sonrisa generosa y un pensamiento reflexivo volvieron a los medios de comunicación el 29 de mayo último, cuando fue cruelmente asesinado en el departamento en que vivía hacía cinco años, desde que inició sus estudios universitarios en Rosario.

Sonia estuvo ese jueves con él para ayudarlo en un trámite de doble ciudadanía, y durmió una breve siesta mientras tanto el joven estaba trabajando. Luego la llamó, le dijo que volvería tarde y la madre volvió a su hogar en Murphy. A las 21 la volvió a llamar para ver si había llegado bien y le comentó que no iba a salir con los amigos porque estaba cansado. Quedó el compromiso de que el viernes iría al pueblo y el sábado por la mañana recibirían la visita de sus dos hermanos, Ignacio y Martín, para ver en familia el partido entre Argentina y Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia.

Poco después de la 1 de la mañana del viernes, Ibáñez fue sorprendido por un intruso que se metió en su departamento, lo atacó a cuchillazos y acabó con su vida en apenas unos minutos. El cuerpo de Juan Cruz Ibáñez fue encontrado por una vecina tirado al costado de su cama, en medio de un charco de sangre y con varios puntazos en su espalda. Las hipótesis sobre las que trabajó la fiscal de Homicidios, Georgina Pairola, es que la víctima fue sorprendida en su departamento del segundo piso y asesinado en medio de un robo por un delincuente que habría trepado hasta el balcón valiéndose de las rejas de una vivienda contigua.

Por: Norma Migueles