¿Quiénes son los "soldados" del Papa en la Argentina?

Tras la polémica generada acerca de si el papa Francisco había avalado la misa de Luján del pasado sábado, surgió la incógnita sobre el peso que tiene el cardenal Jorge Bergoglio en ámbitos no sólo religiosos, sino sociales, sindicales y políticos ¿Quiénes responden a Francisco?



Ocaña contra Moyano y el Santo Padre: "El Papa los apañó a todos olvidándose del 'no robarás'"

En lo que respecta a lo eclesiástico, son varios los cargos jerárquicos ocupados por religiosos de mucha cercanía a Francisco. Entre ellos, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Monseñor Oscar Ojea. La institución se ha hecho sede de diversas reuniones entre religiosos y grupos sindicales.



Quizás uno de los más cercanos al Papa es el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, quien es presidente la Comisión Episcopal de Pastoral Social y ha recibido reiteradamente a grupos sindicales enfrentados tanto con el Gobierno de Mauricio Macri, como con el de María Eugenia Vidal. Se reunió en más de un ocasión con los representantes de los gremios docentes, de Camioneros o incluso con intendentes bonaerenses del Partido Justicialista.



Los representantes de los gremios docentes en la Conferencia Episcopal.

El obispo de Merlo y Moreno, Fernando Maletti, también de la Pastoral Social, es muy cercano a Francisco y ha oficiado en más de una ocasión como intermediario entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional.



Ojea, Lugones y Maletti son algunos de los eclesiásticos con altos cargos en la Iglesia que responden al Papa, pero la otra pata fuerte del poder de Bergoglio está en las organizaciones sociales y sindicales.



En la misa de la polémica que brindó el monseñor de Mercedes y Luján, Agustín Radrizzani, y que recibió el aval de los soldados del Papa en la Iglesia, también estuvieron los seguidores de Francisco de las organizaciones sociales y sindicales.



Sin dudas, el más fiel conocedor de Bergoglio es el titular de La Alameda, Gustavo Vera, y también Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ambos son recibidos por el Papa en el Vaticano, debido a que lo conocían antes de la llegada de Bergoglio al Papado.



En el caso de Vera tiene vínculos muy aceitados con Pablo Moyano, de hecho el sindicalista visitó al Papa gracias a la gestión del titular de La Alameda. En tanto Grabois ha acompañado a Cristina Kirchner las veces que se ha presentado a declarar en Tribunales.



Si bien no fue algo público y algunos dirigentes intentaron alejar el peso de Francisco, el Gobierno no duda del accionar de los soldados del Papa en la Argentina para manifestar el desacuerdo con las políticas llevadas adelante por Macri, con quien desde el principio se especuló sobre algunos desplantes del Pontífice al Presidente.

Fuente: (El Intransigente)