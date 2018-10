Santa Fe||Cuatro casos de abuso sexual fueron denunciados en el sur provincial

Al menos cuatro casos de abuso sexual se registraron en los últimos 10 días en el sur de Santa Fe, en el área de cobertura de la Región VII de Educación con asiento en Venado Tuerto. Así lo señaló a este diario Stella Lapelle, quien es la delegada de la Región VII.



Una de las niñas abusadas habría sufrido acceso carnal y en los otros casos se trató de abuso simple, es decir sin penetración. Los casos se detectaron en medio del dictado de clases de Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas primarias de la región, pero sucedieron fuera del ámbito escolar.



Los hechos de abuso sexual pudieron ser detectados a partir de confesiones de los propios damnificados en las clases de ESI, actualmente muy criticados por algunos sectores conservadores de la sociedad santafesina.

"En estas clases confesaron los abusos lo que demuestra el grado de importancia de estas clases", explicó Lapelle quien inmediatamente tomó cartas en el asunto.

"Hay que poner en valor la importancia de la ESI, que es un espacio de educación, prevención y contención de los niños y niñas", dijo la funcionaria y militante socialista Lapelle para agregar que "no sé si de otro modo nos podríamos haber enterado de lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de cuatro casos en 10 días, lo que significa una cifra muy abultada si se tiene en cuenta que se trató de chicos que lo admitieron públicamente. No sabemos si no hay otros casos que no se dicen".

Agregó que "la educación sexual no sólo tiene que ver con la genitalidad, sino con el conocimiento del propio cuerpo, y el respeto al cuerpo del otro, es decir, la valoración de las diferencias. La ESI es un lugar para poder hablar, para que los chicos tengan voz y que entre otras cosas sirva para saber esto que estamos diciendo sobre los casos de abusos", aseguró Lapelle.

"Estamos llevando un registro y en 10 días en nuestra región, luego de una clase de ESI, cuatro alumnas manifestaron ser víctimas de un abuso. Por eso, a pesar de que no es el principal objetivo de la ESI, facilitar el diálogo y dar el lugar para escuchar es sumamente importante", detalló la funcionaria.

Sobre el protocolo elaborado por el Ministerio de Educación de Santa Fe, Lapelle explicó cómo se debe proceder en estos casos: "Primero tenemos que escuchar al niño o niña que plantea el abuso, inmediatamente nos comunicamos con la familia y, posteriormente, trasladamos el tema a nuestro equipo socioeducativo. Por último hacemos la denuncia penal desde la Regional, tratando de que no lo hagan ni el docente y ni el directivo de las escuela".

Denuncia de una nena en clase

La semana pasada un chica de 10 años dijo entre llantos haber sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal. Lo hizo en una escuela de una pequeña localidad del sur santafesino de algo más de 1.200 habitantes y delante de sus compañeros de clase. Inmediatamente procedieron desde el establecimiento educativo a la contención psicológica de la nena y la región VII tomó cartas en el asunto junto a la Fiscalía.

La persona involucrada en el aberrante hecho "está detenida y es del núcleo familiar de la niña y actualmente está presa", confirmó la funcionaria Lapelle.

Tras su pasó por Venado, la ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, defendió la Educación Sexual Integral y aseguró que "no es discutible", incluso también hizo alusión a los datos aportados por la Regional para mostrar que es necesaria para "defender a los niños", confirmo el diario El Informe de Venado.

"Hay realmente un consenso mayoritario de que la ESI tiene que estar presente en la ley, más allá de algunos sectores que salieron a plantear algún reparo. Uno de los objetivos de la escuela es la defensa de los derechos de los chicos, e incluso de contención ante situaciones que pueden incluso originarse en el seno familiar, como los abusos infantiles", remarcó Balagué.