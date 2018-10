Pedido de publicación||Santa Fe : Peronismo santafesino para armar

Los escenarios electorales de los pasados comicios en la provincia de Santa Fe (a gobernador en 2015 y a diputados nacionales en el año 2017) han expresado una paridad en tercios con diferencias mínimas según la coyuntura.

La dificultad del oficialismo provincial de tener una tracción nacional competitiva, que lo ha condenado al tercero e incluso al cuarto lugar, lo obliga a desdoblar las elecciones.

El peronismo a nivel nacional vive una situación de atomización de sus distintas vertientes, en el centro de la discusión del amplísimo mundo peronista está el rol que debe ocupar Cristina Kirchner. La ex presidenta es la dirigente de la oposición con mayor caudal de votos propios, lo que la convierte en una candidata muy poderosa para una primera vuelta electoral, sin embargo, Cristina tiene serios límites para agrandar sus números de caras a una segunda vuelta.

El peronismo no kirchnerista ya da muestras de unidad, sabe que ninguno de los dirigentes de ese espacio puede vencer en una P.A.S.O. a la senadora Kirchner y buscarán plantearse como una tercera opción, con el discurso de superar la antinomia Kirchnerismo-Macrismo y colarse así en el balotaje.

En el peronismo de la provincia se vive una situación parecida, pero no se pueden dar el lujo de jugar separados. Santa Fe no tiene balotaje, instancia con el que sí cuenta el sistema que define las presidenciales, este límite reglamentario lleva a los 3 espacios que disputan la primacía a resolver sus discusiones internas antes de las elecciones generales. Presentar dos opciones distintas es condenarse al fracaso.

La diferencia entre el peronismo provincial y el nacional es que se modifica la procedencia del dirigente con mayor intención de votos. En Santa Fe, Omar Perotti es quien mejor mide como candidato a gobernador y cuenta con la ventaja de que el principal dirigente kirchnerista, Agustín Rossi, intenta posicionarse para discutir la presidencia.

Desde el sector del senador nacional buscan una lista de unidad comandada por Perotti, algo que a esta altura, con la consolidación del espacio kirchnerista Unidad Ciudadana, parece imposible. Desde este último promueven una disputa en una elección primaria, en carrera se encuentran Leandro Busatto, Marilin Sacnun y Marcos Cleri. Un dirigente importante de este espacio me comentó que "el escenario ideal es una PASO con un solo candidato de Unidad Ciudadana, Perotti y la incógnita de María Eugenia".

María Eugenia es Bielsa, la ex vicegobernadora ha manifestado su intención de ser candidata, cosa que también hizo en 2015 y en 2017 donde finalmente no participó. Su imagen positiva y su perfil la presentan como una de esas dirigentes que puede esperar hasta último momento, no será hasta cerca del cierre de listas que sepamos de su decisión. Aunque falte mucho, Bielsa es la única de los peronistas en carrera por la gobernación, que se acerca en intención de votos y en nivel de conocimiento a Perotti. También es cierto que se ha alejado del kirchnerismo en los últimos años, lo que la llevaría a disputar y dividir el electorado peronista no "K" en la interna, favoreciendo la posibilidad de Unidad Ciudadana.

El peronismo sabe que tiene una importante posibilidad en 2019, el desgaste de la gestión más la imposibilidad de Lifschitz de ser candidato dificultan la continuidad socialista, mientras que la caída de la imagen de Cambiemos, arrastrada por la crisis económica, limita a esta otra fuerza. La pregunta es si podrá el peronismo contener las distintas (y por momentos incompatibles) expresiones y confluir en unidad a las elecciones generales.

Jose Luis Gaitan