Tras megaoperativo, Alexis Caminos negó cargos desde Coronda

“Yo quiero dejar en claro que a mí me están haciendo una persecución política”. En la noche de este jueves, en diálogo con el periodista de Canal 5 Maximiliano Raimondi, Alexis Caminos dijo lo suyo vía telefónica desde la cárcel de Coronda, tras el megaoperativo en el barrio donde creció.

El joven, detenido como partícipe por el homicidio de la madre de algunos de los hermanos Funes, se refirió a su padre, Roberto, alias Pimpi, de quien dijo que le dejó dinero con el cual sobrevive, y a la vez negó vínculo con el narcotráfico: “Mi papá fue el mejor padre. Siempre me inculcó las cosas buenas y nunca escuché nada sobre el tema de la cancha. Sí supe que era barrabrava porque me llevaba a la cancha y cuando ya tuve edad, antes de que a él lo maten, me contó que él era barrabrava. Otras cosas que lo han acusado, como decían del narcotráfico, eso escapa de mis manos, porque mi papá esas cosas conmigo, ni con mis hermanos, ni con la familia de él lo compartía. Nada hablaba mi papá, ni conmigo, ni con mis hermanos, mis otros tíos, nada, ni con el padre”.

“Y después ahora quieren inventar que yo soy un narcotraficante. Lo que a mí me molesta es que, cosa que pasa, es Alexis Caminos; roban a una quiosquera, es Alexis Caminos, pasa algo y es Alexis Caminos. No quiero victimizarme. Ahora estoy hablando porque ya me cansé. Estoy cansado ya. Entran a mi casa… Pasa algo y me echan la culpa a mí. Yo estoy preso. No tienen una escucha mía, nada. Que yo quiero dejar en claro eso nomás. Que la terminen con el apellido Caminos”, señaló el muchacho, considerado líder del barrio Municipal luego de que su padre fuera asesinado en 2010.