Megaestafa: el Senador Provincial le respondió a Di Benedetto destacando que “de ninguna manera presionamos a la Justicia”

Es que ayer Di Benedetto, sindicado por la Justicia como el jefe de la banda que se apropió ilegalmente de inmuebles rurales y urbanos en Venado Tuerto y pueblos aledaños por una cifra cercana a los $1000 millones, sostuvo que iniciará acciones penales contra el legislador y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro por tráfico de influencias.Y en ese sentido disparó: “Es una vergüenza que Pullaro y Enrico se hayan manifestado en contra de una decisión judicial (su excarcelación decidida por el juez Benjamín Révori), cosas que ellos están acostumbrados a hacer tipo patrón de estancia”,

“En este caso puntual también lo hemos hecho. Todo lo que planteamos tiene su fundamento y así como existe el derecho a la libertad de expresión de cualquier persona, también existe el derecho de acudir a la justicia y querellar a alguien que considere que sus dichos puedan afectarlo”, continuó retrucando Enrico.

De todos modos aclaró que “Este no es el caso puntual, aunque si Di Benedetto quiere hacer otra acción penal la puede iniciar, pero no va a tener cabida en ningún juzgado penal porque por la libertad de expresión, dichos, pareceres u opiniones no existe el delito. Mucho menos cuando esas expresiones son formuladas con habitual respeto”.

A la vez el legislador provincial de origen venadense insistió: “Las expresiones que manifiesta Di Benedetto fueron vertidas posteriormente al fallo del juez (Révori). De ninguna manera hicimos presiones sobre la justicia”.

Así cerró su alocución, redoblando la apuesta y acotó: “Si el Dr. Di Benedetto entiende que eso existió (la presión a la justicia), debería denunciarlo como tal; pero nosotros no tenemos nada que rectificar ni modificar, porque lo que planteamos lo dijimos con fundamento y con arreglo a lo que es el derecho, a una opinión libremente dada, por lo tanto, si considera y quiere hacer una acción penal está en todo su derecho”.