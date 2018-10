Antonio Di Benedetto: "Yo camino tranquilo, es una causa armada políticamente"

En diálogo con el periodista Martín Roggero de LT29 (AM 1460), Di Benedetto comentó: "Estoy tranquilo porque hace 35 años que soy profesional y de un día para otro no me voy a convertir en jefe de una banda. Nunca tuve una sanción disciplinaria del Colegio de Abogados ni antecedentes penales, soy nacido en Venado Tuerto y nunca tuve problemas con nadie. La subjetividad mediática no refleja lo que hay en la causa; no crean todo lo que dicen los medios, tratan de direccionar el pensamiento de la gente, esperamos que se vaya revirtiendo esa situación. Yo camino tranquilo porque tengo tranquilidad de conciencia”.

Anteriormente el abogado, que actualmente se encuentra en libertad, declaró: "Es una causa armada políticamente para que el socialismo tenga una mal llamada megacausa buscando rentabilidad política. Se inició con nueve denuncias que trabajó en su momento el fiscal Lavini, que se podrían haber arreglado entre las partes por acuerdos, sin necesidad de que prosiguiera".

Di Benedetto hizo incapié en la figura del Fiscal de la Causa, Matías Merlo: "Es un alfil de estos gobiernos socialistas que le dio a la causa. Un carácter de mediatización y politización increíbles, que termina con nuestras detenciones de manera espectacular, con sirenas y medios televisivos nacionales. Merlo ordena mi detención para lograr algún tipo de rédito dentro del Ministerio de la Acusación".

Sobre las escuchas telefónicas que se filtraron en algunos medios, Di Benedetto, afirmó: "Es una desprolijidad de la Fiscalía que estén circulando, pero además son todas fuera de contexto. Las escuchas no pueden durar más de treinta días; y acá son de más de dos años. No sabemos si no fue tergiversada la transcripción de las escuchas. Si son nulas, se tendrán que sacar de la causa".

El reconocido abogado venadense también apunto contra Pullaro y Enrico, quienes habían criticado la decisión del Juez Benjamín Revori de dejarlo en libertad: "Es una vergüenza que Pullaro y Enrico se hayan manifestado en contra de una decisión judicial, cosas que ellos están acostumbrados a hacer tipo patrón de estancia".

Sobre la megaestafa sobre la cual se lo imputo, Di Benedetto afirmó: "Los montos de los que se habla son mentirosos y siderales, no existen. Fueron operaciones efectuadas, algunas en campos, pero sin ningún tipo de irregularidad".

Sobre su libertad y la de los demás imputados, el abogado comentó: "El que ordenó la libertad de las 14 personas restantes fue el propio fiscal al comprobar que no tenía ningún elemento jurídico para mantenerlas en prisión. La única persona que liberó el juez a través de una fianza fue a mí. En mi caso particular, me presenté más de 30 veces ante el fiscal y nunca me contestó una nota. Yo no obstruí la investigación, por lo tanto corresponde que esté en libertad. La honestidad intelectual de Révori es incuestionable".

Además Antonio Di Benedetto afirmó que esta pensando seriamente iniciarle una querella a Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico por por tráfico de influencias.



© 2018 Diario La Guía