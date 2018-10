Kawasaki invertirá 14 millones de dólares para fabricar motos premium en Venado Tuerto

Para dentro de dos o tres años prevén fabricar unas 4.500 motos anuales. Todavía no están definidos los modelos que se producirán, pero se estima que serán alrededor de ocho para llegar a unos veinte que llegarán importados.

Después de 39 años de presencia en el país, vendiendo sus productos a través de la importación, Kawasaki comenzará a fabricar motos en la Argentina, tras un acuerdo con el Grupo Iraola y una inversión de u$s 14 millones. Así se lo comunicaron el ministro de Industria, Dante Sica, el presidente de la compañía local, Leandro Iraola, y Eigo Konya, director global de Kawasaki Heavy Industries (KHI).

La producción estará a cargo de la unidad de negocios Corven Motos en la planta que el grupo empresario argentino tiene en la localidad de Venado Tuerto. "Estimamos comenzar la fabricación a partir de mediados del año próximo con un ritmo de una 2.000 unidades anuales para llegar a unas 4.500 en dos o tres años", aseguró Iraola.

En principio, se producirán modelos de menos de 500 cc de cilindrada de esta marca Premium para, en una segunda etapa, sumar motos de mayor porte. Las unidades que se produzcan tendrán una integración de componentes nacionales del 8% que es lo que exige la ley actual para contar con beneficio impositivo para la importación.

Actualmente, los importadores de motos pagan un arancel de 35% mientras que las empresas que fabrican en el país pueden ingresar los modelos que necesiten, para completar la gama de productos, con un arancel de sólo 20%. El anuncio se hará en el salón de motos que se está realizando en La Rural y contará con la presencia de Sica y su par de Transporte, Guillermo Dietrich.

Todavía no están definidos los modelos que se producirán, pero se estima que serán alrededor de ocho para llegar a unos 20 que llegarán importados.

Hasta hace unos meses, Kawasaki era representada por la compañía Alfacar que también comercializaba los autos Mitsubishi. Sin embargo, el dueño de esa compañía, Arturo Scalise, se desprendió de estos negocios por lo que Kawasaki pasó a ser representada por el Grupo Iraola.

En tanto, la automotriz japonesa será representada ahora por el empresario Manuel Antelo, tal como adelantó este medio. El extitular de Renault y Nissan en la Argentina maneja también tres marcas chinas de autos: Great Wall, Haval y Changan, que la presentará en un par de semanas.

