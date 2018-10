Venado Tuerto||Intentaron robar un auto y lo prendieron fuego

Elisabet Salazar, la hija del dueño del renault 11 narró que un vecino les avisó que se estaba prendiendo fuego pero 30 metros más adelante de donde estaba estacionado. "Mi papá como no tiene cochera lo deja estacionado todas las noches afuera, lo habían movido unos 30 metros de donde estaba, quizá intentaron robarlo porque el volante estaba trabado y como no pudieron llevarlo lo prendieron fuego, se quemó todo el interior, 2 semanas atrás también intentaron robar el auto forzando la puerta, rompiendo el tablero y cortando los cables para prenderlo, hace 10 años que tenemos el auto, siempre lo dejamos afuera y nunca paso nada, se quemó todo el interior del auto tuvimos que llamar a los bomberos porque nosotros no podíamos apagarlo, nos llama la atención que pase todo esto, ya hicimos la denuncia".





