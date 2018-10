Pullaro: “Da impotencia que el Juez Revori deje en libertad a quienes estafaron y se apropiaron de 1000 millones de pesos”.

En ese marco Pullaro indicó, “Da impotencia que ante tanta prueba contundente, resultado del trabajo de investigación que se realizó con el MPA para desbaratar a esta banda de guantes blancos, un juez decida que sigan libres”.

“Estoy convencido que estas organizaciones delictivas de cuello blanco las tenemos que atacar y caerles con todo el peso de la ley, porque muchas veces parece que solo cae para el ladrón de bicicleta –que desde luego también debe sancionarse- y no en este tipo de casos. Como indicó el Dr. Escauriza, de nuestra parteseguiremos a disposición en este tipo de causas porque no puede ser que una persona porque sea de avanzada edad y no tenga herederos culmine sufriendo por alguien que venga y le saqué el inmueble”

En ese sentido Pullaro insistió, “Alentamos las investigaciones contra las organizaciones criminales de cuello blanco” y sumó, “No queremos impunidad para nadie, y todos los poderes debemos entender que la sociedad nos pide señales claras de lucha contra las mafias”.

En ese sentido el Ministro relató, “La medida del juez produce preocupación. Ayer justamente estuve en Venado Tuerto, no hubo persona con la que me crucé que no me mencionara el tema y me pidiera por favor ministro que no queden impunes y mañana estén libres porque son de “guantes blancos”. Lamentablemente hoy fue lo que pasó”.

“Como bien declaró el Fiscal de la causa, el Dr. Matias Merlo, “el trabajo conjunto de la Fiscalía y de nuestra policía de investigaciones de Santa Fe logró recabar pruebas y testimonios que permitieron determinar la posible figura de asociación ilícita. Todas las operaciones eran encabezadas por un profesional de la ciudad que a su vez tenía otro contacto que repetían el mecanismo; y ahora en menos de 72 horas está en libertad con una fianza de 170 mil dólares cuando se estima que la suma que se apropiaron ronda los 26 millones de dólares”.

Finalmente Pullaro dijo, “La gente debe saber que el Gobierno provincial fue el que denunció y propició esta causa ante la denuncia de damnificados. El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, hizo un trabajo impecable, aportando material probatorio indispensable para la tarea del fiscal. Nosotros con nuestra policía apoyamos en todo al Ministerio Público de la Acusación que logró imputar y determinar como esta banda realizaba hechos ilícitos con operaciones inmobiliarias donde se repetían personas que llevaban a cabo negociaciones de carácter sospechosas”

“Es de destacar el trabajo del Fiscal Matías Merlo y del titular y los integrantes de la Fiscalía Regional Nro. 3 de Venado Tuerto. Tristemente el Juez entendió que por más que estafaron y se adueñaron de más de 1000 millones de pesos en propiedades permanezcan en libertad y no presos. Seguramente los fiscales apelarán la medida ante la Camara Penal para que no se convalide esta resolución que la ciudadanía toma como la impunidad contra la que debemos luchar”.