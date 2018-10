Evo Morales llega a Argentina sin planes de reunirse con Macri

Podría reunirse con Cristina Kirchner.



Evo Morales arribará mañana a Buenos Aires para participar de una acto cultural diagramado por comunidades bolivianas que viven en Argentina. El encuentro se realizará el sábado en pleno centro porteño y, en el marco de su viaje, el Presidente de Bolivia no se reunirá con Mauricio Macri ni con ningún integrante de la coalición oficialista Cambiemos.

El vínculo entre los dos mandatarios no se encuentra en buen estado. De hecho, Morales incluso podría reunirse a puertas cerradas con la ex mandataria nacional y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Desde la cartera diplomática del país vecino no lo afirmaron sin embargo el rumor sigue creciendo. Lo que sí confirmaron es que no se verá cara a cara con el jefe del PRO.

Lo cierto es que el distanciamiento entre Morales y Macri fue zanjado profundamente por la causa de los cuadernos con detalles sobre el presunto pago de coimas por parte de empresarios a exfuncionarios a cambio de obra pública durante el Gobierno de la actual líder del espacio político Unidad Ciudadana. En el marco de los allanamiento a sus domicilios, el mandatario boliviano salió en defensa de CFK.

A fines de agosto, razonó vía redes sociales que los operativos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio se trataron de "una medida irracional impulsada por la derecha, que busca perjudicar" a la ex mandataria nacional "políticamente". Junto a una fotografía de la referente opositora durante un acto de la campaña de 2017, Morales lanzó otra crítica contra el oficialismo.

En su mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter subrayó que las medidas de prueba realizadas en los domicilios de la senadora nacional son parte de una "persecución judicial y mediática". Cabe recordar que diez días antes, Morales ya había salido en defensa de Fernández de Kirchner. "Reafirmamos nuestro apoyo a la expresidenta de Argentina, hermana Cristina Kirchner, quien está sufriendo atropellos judiciales, con falsas acusaciones y allanamientos", enfatizó.

El último 17 de septiembre Bonadio procesó a la expresidenta y le dictó prisión preventiva en el marco de la denominada causa de los "cuadernos de la corrupción". En esa ocasión, el Presidente boliviano tampoco dudó en salir con los tapones de punta contra Cambiemos. "Rechazamos el hostigamiento judicial a la hermana Cristina Kirchner, contra quien se ha dictado prisión preventiva. La oligarquía quiere encarcelarla y acallarla, pero no logrará disminuir el amor que le tienen millones de argentinos que la ven como su esperanza. ¡Fuerza Cristina!", escribió en esa oportunidad,

Cuatro días más tarde llegaría la respuesta del Gobierno. El encargado de contestarle a Morales fue el canciller Jorge Faurie quien lanzó: "Presidente Evo Morales, en Argentina rige el pleno Estado de Derecho y todos somos iguales ante la ley. Existe división republicana de poderes y un sistema democrático basado en instituciones sólidas", señaló al tiempo que sumó: "Respetamos la independencia de la Justicia, quien determina la situación procesal de la expresidenta Kirchner, cumpliéndose con todas las garantías que establece nuestra Constitución Nacional".



