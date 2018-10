Encontraron el cuerpo de la nena que estaba desaparecida

Sheila Ayala, la nena de 10 años que estaba desaparecida desde el domingo último en el partido bonaerense de San Miguel, fue encontrada muerta esta tarde dentro de una bolsa en una medianera lindera al predio en el que estaba siendo buscada.

Según confirmó el comisario mayor Jorge Figini ante la prensa, "el cuerpo que fue encontrado es el de una menor y estaba dentro de una bolsa en un lugar muy pequeño donde había mucha basura".





Indicó, además, que el lugar del hallazgo, está contiguo al predio usurpado en el que viven más de 50 familias, entre ellas, el padre de Sheila.

El comisario no quiso confirmar la identidad de la menor hasta que no se realicen la autopsia y las pericias correspondientes.

Figini dijo que hasta el momento no había detenidos y que "la única hipótesis que estamos trabajando es la de una muerte violenta".

Dos tíos de Sheila confesaron haber cometido el crimen

"Tomamos droga y alcohol y no sabemos cómo llegamos a eso". Con esa frase dos tíos (son pareja) de Sheila Ayala, la nena de 10 años que fue encontrada muerta esta tarde tras ser buscada desde el domingo, confesaron el crimen, según manifestó una fuente cercana a la investigación.

Los detenidos son Leonela Ayala y Fabián González, quienes en los últimos días dieron testimonio ante los medios diciendo no saber ni entender qué le había pasado a la nena, que esta tarde fue encontrada en un predio contiguo a la casa que habita la pareja.





Si bien los tíos aseguraron ser responsables de la muerte de Sheila, la confesión recién será tenida en cuenta como prueba la realicen ante el juez y el fiscal que están investigando el caso.





Una testigo declaró ante los investigadores que escuchó que Sheila le contestó a una mujer: "Ahora voy, tía". Esa fue la última vez que se supo de la nena el domingo pasado. Y esta tarde, tras cuatro días de búsqueda, apareció muerta muy cerca de la casa de la pareja.