Un tornado se formó esta tarde muy cerca de Pergamino

Un tornado no supercelular se formó esta tarde en una zona rural al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Un aficionado consiguió fotografiarlo en el momento en que tocaba el suelo. El fenómeno atmosférico duró poco tiempo y no provocó daños.



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó en su cuenta de Twitter @SMN_Argentina una foto de un tornado que se produjo entre las ciudades de Rojas y Pergamino. El mensaje aclara que se dio en una zona rural, que no hubo daños y que se trató de un tornado no supercelular.



¿Que es un tornado no supercelular? Los tornados más destructivos son los que derivan de superceldas, que son gigantescas tormentas en rotación. En el caso de los no supercelulares, se trata de fenómenos generados por tormentas que no rotan, son de corta duración y suelen ser débiles, aunque en ocasiones pueden provocar daños materiales.

No fue este el caso, ya que el tornado se generó en una zona rural y tuvo corta vida.