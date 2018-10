Varios allanamientos en la región por la PDI

En conferencia de prensa brindada sobre el mediodía de hoy en la sede del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal encargado de la Agencia Fiscal de Delitos Complejos del departamento General López, Matías Merlo junto al secretario de a provincia, Matías Figueroa Escauriza y al subsecretario de Asuntos Penales de la provincia, Lisandro Martínez Gorostiaga, confirmaron la detención de 14 personas como resultado de los 18 allanamientos realizados en las últimas horas. Mañana se realizarán las audiencias imputativas bajó la principal figura de asociación ilícita. Si bien los funcionarios no quisieron detallar los nombres, fueron aprehendidos reconocidos profesionales involucrados en la mega causa de estafas inmobiliarias que llegaría a la cifra de $1000 millones e involucra a 32 propiedades.

Al respecto Merlo destacó que desde hace un año venían trabajando en diferentes ilícitos realizados con operaciones inmobiliarias donde se repetían personas que llevaban a cabo negociaciones de carácter sospechosas. Seguidamente resaltó que se realizó un entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se determinó unificar en una sola causa la investigación.

En ese sentido recordó que en diciembre del 2017 se hicieron varios allanamientos en los que se secuestró importante material probatorio y se determinó que los inmuebles involucrados en estas presuntas estafas eran más de 10.

“El trabajo conjunto de la Fiscalía y el PBI logró recabar pruebas y testimonio que permitieron determinar la posible figura de asociación ilícita. Todas las operaciones eran encabezadas por un profesional de la ciudad que a su vez tenía otro contacto abajo que repetían el mecanismo“, relató el fiscal.

A la vez contó que la información fue corroborada con el Registro de la Propiedad y constataron que la operación constaba en apropiarse de bienes rurales o urbanos en Venado Tuerto que sus titulares catastrales no vivían o eran de avanzada edad.

Merlo detalló que se hicieron 18 allanamiento, de los cuales 13 fueron en Venado, uno en Ciudad de Buenos Aires, otro en la provincia de Buenos Aires (no especificó ciudad), uno en Amstrong, otro en Las Rosas, en Rosario y en Villa Cañás. Y se detuvieron 14 personas (entre ellos varios profesionales) que serán imputados por asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos. De los detenidos 11 son de Venado Tuerto.

Por su parte, Matías Figueroa Escauriza, expresó: “Nosotros como representantes del Ejecutivo provincial valoramos este tipo de causas que son delitos de guantes blancos. Esta es la verdadera megaestafa inmobiliaria de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de 32 inmuebles y casi 1000 hectáreas de campo“.

De esta forma resaltó: “Esta no fue una típica organización criminal a la que todos estamos acostumbrados, sino algo mucho más sofisticados donde conviven abogados, escribanos, contadores,médicos, prestanombres. Y creo que es lo que tenemos que atacar, muchas veces el peso de la ley cae sobre los ladrones de bicicleta y no en este tipo de casos. Acá había una organización ilícita y criminal en el tiempo donde era necesario que el hecho no quedará impune”.

Figueroa Escauriza también rescató el trabajo realizado por la Fiscalía debido a la compleja de la investigación y pidió avanzar no solo sobre los autores de los delitos sino también sobre le patrimonio obtenido que hayan podido adquirir fruto de las negociaciones posteriores.

Finalmente, sostuvo que desde el Ejecutivo provincial seguirán a disposición de la Justicia en este tipo de causas e indicó: “Queremos que todos santafesinos estén tranquilos, no puede ser que una persona porque sea de avanzada edad y no tenga herederos culminé sufriendo que alguien venga y le saqué el inmueble”.

Fuente Venado 24