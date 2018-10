El juez rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano

El juez Luis Carzoglio resolvió no hacer lugar al pedido de detención de Pablo Moyano ordenado por el fiscal Sebastián Scalera en la causa en la que se acusa al gremialista de defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos.

En la protesta de Camioneros frente a la Secretaría de Trabajo, Hugo Moyano confirmó al decisión del juez y celebró frente a los sindicalistas presentes: "Por más que los gorilas, los antiobreros, estos hdp que nos gobiernan, el juez ha tenido la suficiente grandeza para no aflojar frente a las presiones que recibió de todos los funcionarios".

"Se la bancó el juez y dijo que no va a meter a nadie preso que no tenga motivo para hacerlo y Pablo no tenía ningún motivo para estar preso", sentenció.





Y confirmó que irán a recibir a Pablo a Ezeiza cuando regrese de Singapur: "Van a ir muchos compañeros, no solamente de la organización gremial, sino de otras actividades y otras actividades gremiales y muchos sectores sociales y políticos van a ir a recibirlo. Vamos a ir todos a recibirlo, compañeros".



La movilización de Camioneros es para reclamar la reapertura de paritarias, aunque desde el primer momento estuvo monopolizada por el futuro de Pablo Moyano. El sindicato exige un aumento salarial ya que, según explicaron, el 25% acordado hasta junio de 2019 fue superado por la inflación. Ahora pidieron un 17% más.

Al respecto, Moyano afirmó: "El miércoles y jueves nos vamos a reunir a ver si acordamos el 17% que nos deben del salario que ha caído con la inflación. Es cierto que ha caído el trabajo, que el combustible ha aumentado, que los peajes también, pero no es menos cierto que a cada trabajador le falta un plato de comida en su casa. Eso no podemos aceptar que ocurra en la casa de los trabajadores. Es un gobierno, con perdón de los animales, es un gobierno gorila. No tiene sensibilidad para nada".



"No podemos aceptar que con la inflación tremenda que está sufriendo el pueblo el poder adquisitivo del salario desaparezca día a día y encima nos vengan a hablar de que son la garantía de atacar la corrupción. ¿A quién quiere engañar este tipo? Son los instrumentos del FMI. Es un gobierno payasesco. No gobiernan ellos, gobierna el FMI", añadió el presidente de Independiente.

Y completó: "Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias y si es necesario dar la vida, acá está uno que va a dar la vida por la Argentina.

Llevan el país al desastre. Se ha instalado en el Banco Central una oficina del FMI. Todos tenemos que hacer el esfuerzo para que en el 2019 terminemos con este desastre que están haciendo con nuestro país".



En un comunicado, Pablo Moyano condenó las amenazas que recibió el juez Carzoglio, a quien llamaron a la casa en dos ocasiones para decir la misma frase, que no trascendió pero que estaría vinculada a la causa que involucra a la familia sindical: "Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas sufridas por el juez Carzoglio y su familia, más allá de resultar absolutamente falsas e impulsadas desde la política las denuncias que hoy motivan este absurdo pedido de detención".