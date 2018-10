Carrió presentó el pedido de juicio político a Garavano

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, presentó finalmente ayer ante la Cámara de Diputados el pedido de destitución del ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, un proyecto que no tiene chances de prosperar pero que volvió a elevar la tensión en el oficialismo.

Luego de un amague la semana pasada, Carrió ingresó el pedido de juicio político al funcionario con las firmas de diez legisladores de la CC. Aunque el texto no tiene posibilidad de avanzar en la Cámara baja ya que no cuenta con el respaldo del resto del oficialismo ni de la oposición.



No obstante, la movida volvió a subir la presión dentro de Cambiemos y el ministro de Producción, Dante Sica, salió al cruce de la diputada para respaldar a Garavano, al igual que el presidente Mauricio Macri. "La verdad es que no lo vi muerto (a Garavano). Estuvo en la reunión de gabinete y con muy buena salud", afirmó Sica en conferencia de prensa.

Fuentes de la Coalición Cívica admitieron que la legisladora y el presidente no tienen diálogo y que, a partir de la escalada de críticas de Carrió a Garavano dos semanas atrás, el único acercamiento fue en el acto del jueves pasado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde ambos se mostraron fríos.

Ese día, tras presionar a Macri frente al público presente en el acto, la diputada reculó y dijo que pospondría el planteo de juicio político para "distender" la situación.

También sostuvo que su movida para sacar a Garavano del gabinete nacional había sido "una broma" .

Pero el sábado a la noche volvió sobre sus pasos y anunció que avanzaría contra el ministro esta semana.

En soledad

Al sustentar la presentación, la diputada nacional de la CC Marcela Campagnoli aseguró que "hay motivos para pedir el juicio político" del ministro, y enfatizó: "Estamos acostumbrados a movernos y a denunciar en soledad".

En ese sentido, también se refirió a las declaraciones de diputados macristas, como Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, quienes rechazaron la posibilidad de respaldar el pedido de juicio político. "No importa lo que diga el PRO, vamos a avanzar. Garavano no puede seguir siendo ministro, no nos importa que el oficialismo no acompañe", afirmó.

"No desconfiamos del presidente sino de que él tenga la fuerza para librar la batalla contra la corrupción", concluyó la legisladora.

El detonante

El pedido de juicio político planteado por Carrió se basa en un supuesto mal desempeño de sus funciones, pero el desencadenante de la furia de Lilita fueron los dichos de Garavano sobre que sería malo para el país la detención de un ex presidente, en alusión a Cristina Kirchner, algo que la CC interpretó como una señal a favor de la senadora nacional.

Además, Carrió considera que el ministro protegió a los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen en el caso de encubrimiento del atentado a la Amia (ocurrido en 1994). Y que propició la "impunidad" del ex presidente Carlos Menem en el fallo que lo absolvió por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Garavano, en tanto, se mostró "tranquilo y trabajando" en la Casa Rosada, según deslizaron fuentes oficialistas.