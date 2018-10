Urtubey encabezó la apertura del IV Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey encabezó del IV Encuentro Mundial Gran Chaco Americano, en el que también participan distintos actores sociales y de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, quienes debaten políticas públicas -que generen progreso social, económico y ambiental- y construyen la Agenda 2030 para la región.

Durante la apertura del encuentro, el mandatario salteño resaltó la importancia de visibilizar los temas comunes del Gran Chaco “que requiere tomar conciencia de lo lejos que queda de la toma de decisiones de las capitales de nuestros respectivos gobiernos, tanto en términos geográficos como conceptuales y emocionales”, dijo.



“Cuando nos hicimos cargo del Gobierno por elección del pueblo de Salta, tomamos la decisión de visibilizar esta porción de nuestro Chaco salteño para que ocupe el lugar de mayor jerarquía en nuestra agenda”, añadió en las declaraciones de su discurso el jefe provincial al referirse a la deuda histórica que se tiene con esta región de nuestro país.



En ese sentido, Urtubey consideró que hay que tomar conciencia de lo lejos que nuestro gran Chaco sudamericano queda “de la toma de decisiones de las capitales de nuestros respectivos gobiernos, en términos geográficos, conceptuales y emocionales” y por ello la importancia de realizar estos encuentros donde los distintos actores de la región debatan cuestiones que les son comunes y encaren mancomunadamente los desafíos que se plantean, subrayó el peronista.

Asimismo, Urtubey remarcó que la agenda Chaco 2030 “debe estar marcada en cada uno de nuestros corazones. Nuestros hermanos chaqueños no necesitan solamente obras de infraestructura sino ser parte de la agenda de prioridades y es desde allí, entendiendo desde una lógica de sustentabilidad, donde vamos a hacer que esos caprichos de la geopolítica no alejen a pueblos de orígenes comunes, con realidades y sueños comunes”.



El gobernador justicialista recordó que ponderando a aquellos que “nunca tuvieron nada”, durante algunos tramos de su gobierno se ha multiplicado en más de por 10 las inversiones per capita realizada para “nuestros hermanos del Chaco salteño”. Además, en el acto de apertura del Encuentro se entregaron documentos de ciudadanos extranjeros gestionados por el Registro Civil de Salta, como fruto del diálogo encarado entre Juan Manuel Urtubey y el presidente de Bolivia, Evo Morales.



Del evento también participan el vicepresidente primero del Senado y presidente del Foro del Gran Chaco Mashur Lapad; el flamante gobernador paraguayo de Boquerón Darío Medina; el subgobernador de Villazón, Bolivia, Rober Ruiz; el ejecutivo regional de Gran Chaco José Ecaña; el secretario ejecutivo de Redes Chaco, Pablo Frere, entre otras autoridades importantes.

El Encuentro está bajo la organización de Redes Chaco, entidad conformada por un colectivo de instituciones de la sociedad civil, con colaboración del gobierno salteño y el Foro de Representantes del Gran Chaco Americano.